ÖZET | Ankaraspor - İstanbulspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig'de son hafta maçında Ankaraspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Daha önce Play-Off'u garantileyen İstanbulspor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İstanbulspor'un gollerini 5. dakikada Abazaj ve 63. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti.

Ligi 4. sırada tamamlamayı garantileyen İstanbulspor Play-Off yarı finalinde İzmir ekibi Altay ile eşleşti.

Altay ise son hafta maçında Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Ankaraspor'un ise daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.



