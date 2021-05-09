ÖZET | Ankaraspor - İstanbulspor maç sonucu: 0-2
TFF 1. Lig'de daha önce Play-Off'u garantileyen İstanbulspor deplasmanda karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. İstanbulspor Play-Off yarı finalinde Altay ile rakip oldu.
TFF 1. Lig'de son hafta maçında Ankaraspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Daha önce Play-Off'u garantileyen İstanbulspor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
İstanbulspor'un gollerini 5. dakikada Abazaj ve 63. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti.
Ligi 4. sırada tamamlamayı garantileyen İstanbulspor Play-Off yarı finalinde İzmir ekibi Altay ile eşleşti.
Altay ise son hafta maçında Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Ankaraspor'un ise daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.