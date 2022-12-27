(ÖZET) Ankaragücü-Ümraniyespor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Geçen sezon TFF 1. Lig'den el ele birlikte çıkan iki ekibin mücadelesinde tek hedef galibiyetti. Süper Lig'de son 5 haftadır kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler serisini sürdürmeyi, ligin dibinde yer alan Ümraniyespor ise yeni bir sayfa açmayı planlıyordu.

1-0'dan geri döndüler

İstanbul ekibinin planları tuttu. Başkent temsilcisi henüz 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle adeta maça 1-0 önde başladı. Ümraniye'nin cevabı ise gecikmedi. Kırmızı-Beyazlılar 9'da Durel Avounou'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Avounou 55'te bir kez daha sahneye çıkarak, Ümraniye'yi 1-0 geriden getirdi ve 2-1'lik zaferi takımına kazandırdı.

İkinci kez kazandılar

Bu sonuçla Ümraniye ligdeki ikinci zaferini 16. haftada yaşadı ve puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü'nde ise 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 16 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

2. dakikada Ankaragücü, Zahid'in attığı golle 1-0 öne geçti.

9. dakikada Ümraniyespor, Avounou'nun attığı golle beraberliği yakaladı.

34. dakikada Ümraniyespor'da Del Valle'nin şutunda top direkten döndü.

İlk yarı sona erdi.

55. dakikada Ümraniyespor, Avounou'nun ceza yayından sert şutu Tolga'nın müdahelesiyle falso aldı ve filelerle buluştu.

Ankaragücü-Ümraniyespor 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Pedrinho, Zahid, Emre, Jese, Ali Sowe.

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.