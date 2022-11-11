(ÖZET) Ankaragücü-Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Trabzonspor , Süper Lig 'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Son 6 maçından 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran Fırtına, 22 puanla lider Fenerbahçe 'nin 7 puan gerisinde 7. sırada bulunuyordu. Son 4 haftada sadece 1 kez kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Başkent'te 3 puanı kapıp Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyordu.

Üstünlüğü uzun sürmedi

Karadeniz ekibi, kart cezaları bulunan Bakasetas ile Trezeguet'in yokluğunda Ankara deplasmanında da kazanamadı. Zorlu mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz geçilirken, dengeyi 70'te Enis Bardhi bozdu. Bordo-Mavililer'in üstünlüğü çok kısa sürdü, 2 dakika sonra Ankaragücü penaltı kazandı, Tolga Ciğerci hata yapmadı ve skoru 1-1 yaptı.

Ağır yaralandı

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca mücadele berabere bitti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 23 yapsa da zirve yolunda yara aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü ise yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya, puanını da 13'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

10' Marek Hamsik sol kanattan arka direkteki Abdülkadir Ömür'ü gördü, Ömür vurdu kaleci Bahadır başarılı.

19' Ceza alanında savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Eren Elmalı gelişine vurdu, üstten aut.

EREN ELMALI KORKUTTU!

23' Emre Kılınç'la kafa kafaya çarpışan Eren Elmalı bir anda hareketsiz yerde kaldı, sağlık ekibi hemen sahaya girdi. Eren için 'devam edebilir' işareti gelince futbolseverler rahatladı.

38' Bardhi uzaktan etkisiz vurdu, Bahadır rahatlıkla topa sahip oldu.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

59' Naci Ünüvar ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, top üstten dışarda.

GOL!

70' Djaniny'le başladı Trabzonspor atağı, sağ kanatta Gomez topla buluştu, yerden içeri gönderdi, Bardhi kale dibinde dokundu ve Ankaragücü karşısında Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi.

PENALTI!

72' Ankaragücü atağında top rakip ceza alanındayken Denswill kafayla uzaklaştırmak istedi, karambolde top takım arkadaşı Larsen'in eline çarptı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

74' Tolga Ciğerci hata yapmadı, Ankaragücü beraberliği yakaladı: 1-1.

90' Karşılaşmanın sonuna +7 ekleniyor.

ÇOK NET KAÇTI!

90+6' Chatzigiovannis ceza alanı sağ içinden yerden çevirdi, arka direkte Ali Sowe müsait pozisyonda iyi bir vuruş yapamadı.

Karşılaşma sona erdi, Ankara'da kazanan yok...

Ankaragücü-Trabzonspor 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Bardhi, Gbamin, Abdülkadir; Yusuf Yazıcı, Bardhi, Maxi Gomez.