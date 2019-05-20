(ÖZET) Ankaragücü-Sivasspor maç sonucu: 3-1

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Mücadeleyi Başkent ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 40'a yükselten Ankaragücü matematiksel olarak Süper Lig'de kalmayı garantiledi ve rahat bir nefes aldı.

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Maçtan dakikalar

24. dakikada Kitsiou’nun pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Sacko yerden vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Sivasspor’un kazandığı serbest vuruşu Douglas kullandı. Barajı geçen top üstten auta gitti.

33. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren İlhan Parlak, penaltı noktasına doğru verdiği pasta Tyler Boyd sağ ayağı ile vurarak topu filelere buluşturdu. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Boyd'un ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Tolgahan çıkardı, dönen topu ceza yayı üzerinde Canteros düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0.

61. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol taraftan yaptığı ortaya arka direkte topla buluşan David Braz kafa ile topu ağlara gönderdi: 3-1.

66'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Korcan kurtardı.

68. dakikada Moulin'in ceza sahası ön çizgisinden çektiği şutta top direkten döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Moulin'in ortasında Sacko'nun şutunu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.

78. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza yayı üzerinde Muhammet Demir'in şutunu kaleci Korcan ayaklarıyla çeldi.

Mücadele 3-1'lik sonuçla sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın 85'inci dakikasında Ankaragücü taraftarları, başkan Mehmet Yiğiner'i istifaya çağıran sloganlar attı. Protokol tribününde yaşanan tartışmaların ardından güvenlik güçleri araya girdi ve olay yatıştırıldı.

İŞTE 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Moke, Hector, Boyd, İlhan, Sacko, Orgill

Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Hakan, Özer, Douglas, Diabate, Muhammet Demir

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Yusuf Bozdoğan xx

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Cebrail Karayel xx, Wilfred Moke xx, Hector Canteros xxx, Hadi Sacko xxx, İlhan Parlak xx , (Dk. 58 Moulin x), Tyler Boyd xxx (Dk. 78 Sedat Ağçay) x, Dever Orgill xx

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar x, Uğur Çiftçi xx, Mattias Bjarsmyr xx, Muhammet Demir x, Paul Papp xx (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt x), Douglas Dos Santos xx, Özer Hurmacı x, Fousseni Diabate (Dk. 90 Torje xx), Hakan Arslan x, Delvin Ndinga x (Dk. 46 Rybalka x)

GOLLER: Dk. 24 Sacko, Dk. 34 Boyd, Dk. 50 Canteros (MKE Ankaragücü) - Dk. 61 David Braz (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Ante Kulusic, Tyler Boyd, Thibault Moulin , Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü) - Hakan Arslan, (Sivasspor)











