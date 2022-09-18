(ÖZET) Ankaragücü-Sivasspor maç sonucu: 2-1

Ankaragücü, Süper Lig 'in 7. haftasında Sivasspor 'u ağırladı. Henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde tek hedef sezonun ilk 3 puanını almaktı. 4 maçtır kaybeden Başkent ekibi, kendi sahasında Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez kazanmayı başardı ve kötü gidişata son verdi.

2'de gol geldi!

Karşılaşma adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada Giorgi Beridze fileleri sarstı ve Sarı-Lacivertliler'i 1-0 öne geçirdi. 44'te sahneye Ali Sowe çıktı, Beridze'nin direkten dönen topunu Gambiyalı oyuncu tamamladı. 45+4'te Charilaos Charisis Sivasspor için ağları sarssa da pozisyon öncesindeki ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı ve Ankaragücü soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya Sivas hızlı başladı

Bu kez maçın ikinci bölümüne hızlı başlayan taraf Sivasspor oldu. Kırmızı-Beyazlılar 48'de Clinton N'Jie'nin şık golüyle maça ortak oldu. Ancak bu dakikanın ardından karşılıklı ataklar olsa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Lacivertliler sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Puanlar eşitlendi

Bu sonuçla Başkent temsilcisi ilk galibiyetini alırken puanını 4'e yükseltti. 4 puanda kalan Sivasspor'un ise galibiyet hasreti devam etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay

ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan - Marlon Rodrigues, Pedrinho (Dk. 45 Gregory Ariyibi), Nihad Mujakic, Giorgi Beridze (Dk. 77 Jese Rodriguez), Ali Sowe (Dk. 88 Frederico Macheda), Uros Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Ghayas Zahid), Oğuz Ceylan (Dk. 79 Kevin Malcuit)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoyé, Dimitrios Goutas, Max Gradel, Diaa Saba (Dk. 68 Hakan Arslan), Charilaos Charisis (Dk. 68 Isaac Cofie), Jerzy Angielski (Dk. 45 Mustapha Yatabare), Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa (Dk. 19 Clinton N’Jie)

GOLLER: Dk. 2 Giorgi Beridze, Dk. 44 Ali Sowe (Ankaragücü) - Dk. 48 N’Jie (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Pedrinho, Marlon, Kevin Malcuit (Ankaragücü) - Dimitrios Goutas, Charilaos Charisis, Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

GOL!

2' Maç adeta golle başladı. Oğuz sağ kanattan ortaladı, Beridze ceza alanında kontrol edip, rakiplerinden sıyrılarak köşeye vurdu ve fileleri sarstı. Ankaragücü 1-0 önde.

GOL!

44' Beridze sol kanattan tehlikeli geldi, vurdu direkten dönen topu Ali Sowe tamamladı. Skor 2-0.

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

GOL İPTAL!

45+4' Sivasspor'da Charisis ceza yayı üzerinden sert vurdu, Mujakic'e çarpan top yön değiştirip ağlarla buluştu ancak VAR uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi. Gol iptal...

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

48' Ulvestad'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan N'Jie sert vurdu ve kaleci Gökhan Akkan'ı avladı. Skor şimdi 2-1!

90' Karşılaşmanın sonuna +7 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Ankaragücü-Sivasspor 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Ali Sowe

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saba, Ahmed Musa, Gradel, Angielski