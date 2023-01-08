ÖZET | Ankaragücü - Kayserispor: 2-1 maç özeti

Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Konuk ekip 15. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole 38. dakikada yanıt verdi. Ali Sowe'un filelere gönderdiği topla skor 1-1 oldu ve ilkk yarı böyle tamamlandı.

İkinci yarıda Ankaragücü daha etkili olan taraftı. 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle ev sahibi ekip geriden gelerek öne geçmeyi başardı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu skorun ardından 19 puana yükselen Ankaragücü 11. sırada yer aldı. 23 puanda kalan Kayserispor ise sekizinci sırada bulunuyor.

Rakibi gibi 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalaması sonrası sırasıyla Konyaspor , Kayserispor ve Fatih Karagümrük'e kaybeden Çağdaş Atan'lı Kayserispor, 23 puanla 8. sıraya kadar geriledi. Sarı Kırmızılılar, zorlu deplasmanda puan ya da puanlardan başka bir şey düşünmüyor.

ÖNEMLİ ANLAR

GOL | 13. dakikada Cardoso'nun golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti.

25. dakikada İlhan Parlak'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

GOL | Ankaragücü'nde Marlon'un ceza sahasına ortaladığı topu Ali Sowe kafayla filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | Ankaragücü, 63. dakikada Emrew Kılınç'ın golüyle 2-1 öne geçti.

90+7. dakikada Kayserispor'da sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu Taylan uzaklaştırdı.

Ankaragücü-Kayserispor 11'ler:

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Ali Sowe.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan.