ÖZET | Ankaragücü-Hatayspor maç sonucu: 4-1

Ankaragücü ile Hatayspor Süper Lig 'de 12. hafta maçında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Ömer Erdoğan eski takımına karşı çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ankaragücü'nün gollerini 3. dakikada Beridze, 64. dakikada Taylan Antalyalı, 70. dakikada Ali Sowe ve 90+2'de Lamine Diack kaydetti. Konuk ekibin tek golü 86. dakikada penaltıdan El Kaabi'den geldi.

Ankaragücü gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

GOOOOOL | Üçüncü dakikada Taylan'ın asistinde Beridze Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

29. dakika | Tolga Ciğerci'nin pasında Jese, Erce Kardeşler'le karşı karşıya kaldı ancak Erce topu kornere çeldi.

45. dakika | Beridze'nin ortasında Taylan Antalyalı harika vurdu. Erce Kardeşler uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada | Taylan'ın pasında Pedrinho bıraktı Jese topu ağlara gönderdi ancak ilk anda Ali Sowe'nin pozisyonu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

GOOOOOL | 64. dakikada Taylan bu kez golü atan isim oldu. Skor 2-0

GOOOOOL | 70. dakikada sahneye bu kez Ali Sowe çıktı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu.

85. dakika - Tolga Ciğerci'nin Bertuğ'a müdahalesinde penaltı kararı çıktı.

GOOOOOL | 86. dakika - El Kaabi penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi.

GOOOOOL | Lamine Diack bu kez sahneye çıktı. 90+2. dakikada sonradan oyuna dahil olan oyuncu skoru 4-1 yaptı.

Ankaragücü-Hatayspor 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, El Kaabi, Ze Luis



