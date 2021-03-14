ÖZET | Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 3-0

Süper Lig'in 30. haftasında son haftaların formda iki takımı Ankaragücü ile Göztepe Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Hikmen Karaman ile iyi bir çıkış yakalayan Ankaragücü, bu maçı da kazanarak alt sıralardan kurtuluş mücadelesini devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan Göztepe de üst sıralara tırmanmanın peşinde...

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Maçın ilk yarısına ev sahibi Ankaragücü etkili başladı.

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

GOL | Ankaragücü, Borven'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çekici topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına ortasını gönderdi. Börven rakibinin önüne geçerek kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat’ın üzerine gitti.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı.

GOL | Maçın 61. dakikasında Ankaragücü Börven'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza sahasına yaklaştı. Sağ kanattan bindirme yapan Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven penaltı noktasının hemen ilerisinden şutunu attı ve topu filelerle buluşturdu.

GOL | Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 63'te farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasının sağ çizgisinde Kitsiou, dışarıdaki arkadaşı Endri Çekici'ye yerden pasını gönderdi. Endri, gelişine çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 3-0.

90 2. dakikada Paintsil’in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan’ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90 3. dakikada Bajdi’nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil’in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo (Dk. 59 Paintsil), İbrahim Akdağ, Endri Çekçi (Dki 83 Orkan Çınar), Lobjanidze (Dk. 83 Emre Güral), Alper Potuk (Dk. 65 Diousse), Borven (Dk. 83 Badji)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 71 Murat Paluli), Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 64 Ideye), Esiti (Dk. 64 Zulj), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Jahovic), Nwoboda, Ndiaye

Gol: Dk. 28 ve 60 Borven, Dk. 63 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 57 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Alparslan Öztürk (Göztepe)



