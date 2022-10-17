(ÖZET) Ankaragücü - Fenerbahçe maç sonucu: 0-3

Süper Lig’de haftanın son maç gününde Ankara, Sarı-Lacivertli iki takımın kapışmasına sahne oldu. Fenerbahçe , hafta içinde AEK Larnaca deplasmanında 2-1 kazanarak Avrupa Ligi’nde B Grubu’ndan çıkmayı garantilemişti. Yükselen formunu devam ettiren ve moralli olan Jorge Jesus’un ekibinde gözler yeniden lige çevrilmişti. Kanarya için, lider Adana Demir’in kazandığı, şampiyonluk yolundaki rakiplerden Galatasaray ’ın kaybettiği ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un da berabere kaldığı haftada 3 puana uzanmak çok önemliydi.

Ankaragücü golü attı ama...

Tek yenilgisini Konya deplasmanında yaşayan Kanarya, Başkent'te gülmeyi başardı. Maça adeta golle başlayan Sarı-Lacivertliler 3'te Michy Batshuayi'nin sayısıyla 1-0 öne geçti. 24'te İrfan Can Kahveci uzaktan vurdu, kaleci Gökhan Akkan'ın ciddi hatasında top başarılı eldivenin bacaklarının arasından filelerle buluştu, fark 2'ye çıktı. Bu golden saniyeler sonra Ankaragücü Ali Sowe'la golü bulsa da VAR kontrolünün ardından gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

Son dakikalarda sahneye çıktı

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe farkı açmak, Ankaragücü ise umutlanmak adına gol peşindeydi. Karşılıklı ataklar yaşansa da golü bulan taraf yine Kanarya oldu. 90+1'de Diego Rossi mücadelenin skorunu belirleyen golü attı ve karşılaşmayı deplasmanda Fenerbahçe 3-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 5-4 gibi flaş bir skorla geçen Kanarya, Ankaragücü zaferiyle galibiyet serisi oluştururken, puanını da 20 yaparak lider Adana Demir'in 1 puan arkasına yerleşti. Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı!

GOL!

3' Lincoln sol kanattan serbest vuruşu kullandı, Serdar Aziz kafayı vurdu, kale dibinde kaleci Gökhan'dan önce Batshuayi dokundu ve top ağlarda. Fenerbahçe 1-0 önde.

GOL!

25' Ankaragücü savunmasından pas hatası geldi, Valencia, İrfan'ı gördü, İrfan yayın az gerisinden sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan'dan kritik bir hata ve top bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 0-2.

CEVAP GECİKMEDİ AMA GOL İPTAL!

27' Hızlı gelişen hücumda Beridze içeri çevirdi. Ali Sowe ceza alanı içinden topu ağlara gönderdi. Ankaragücü'nün bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında Beridze'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

37' Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanattan Malcuit'in çevirdiiği topa Beridze vurdu. Top yandan auta gitti.

38' Ankaragücü'nden art arda ataklar... Sol kanattan çevrilen topa Lincoln ters bir vuruş yaptı. Altay güçlükle topu kornere çeldi.

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

56' Enner Valencia ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

68' Diego Rossi çalımlarla sol kanattan topu taşıyıp ceza alanı önündeki Lincoln'e verdi. Lincoln'un vuruşu savunmadan sekip kaleci Gökhan'da kaldı.

74' Crespo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Joao Pedro'nun vuruşu üstten auta gitti.

90' Karşılaşmanın sonuna +4 ekleniyor.

GOL!

90+1' Sol kanattan bindiren Ferdi çizgiden içeri çevirdi, savunmadan seken topa arka direkte Diego Rossi vurdu ve skoru 3-0 yaptı.

Mücadele sona erdi.

Ankaragücü - Fenerbahçe 11'ler

Ankaragücü; Gökhan Akkan, Malcuit, Mujakic, Yasin, Radakovic, Tolga, Taylan, Ali Sowe, Emre Kılınç, Beridze, Jese

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi