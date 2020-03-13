(ÖZET) Ankaragücü - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1
Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü, 26. hafta maçında ateş hattındaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başkent ekibi, 23 puana yükselirken, Ünal Karaman'lı Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta gülen taraf ev sahibi oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan 90 dakika, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, 3 puanı getiren goller, 17'de Burak Albayrak (KK) ve 22'de Gerson Rodrigues'ten geldi.
Rize'nin tek sayısını ise 45'te Denys Garmash kaydetti. Rize'de Moroziuk, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından 17. sırada bulunan Ankaragücü, 23 puana yükseldi. Ateş hattına gerileyen Çaykur Rizespor ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.
Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü, 3 maç sonra galibiyet alırken, Çaykur Rizespor'un başında ikinci maçına çıkan Ünal Karaman, yine 3 puanla tanışamadı.