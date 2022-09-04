(ÖZET) Ankaragücü-Beşiktaş maç sonucu: 2-3

Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'yı yönettiği 90 dakikada tam 5 gol çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi, 26'da Giorgi Beridze ile golü buldu.

4 dakika sonra Jackson Muleka ile eşitliği yakalayan Kara Kartal, 35'te Dele Alli ile öne geçmeyi başardı. İngiliz yıldız, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk şutta ilk golünü Ankaragücü filelerine gönderirken ilk 45 dakika Siyah Beyazlılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Sarı Lacivertliler'de sahneye bir kez daha Beridze çıktı ve Gürcü oyuncu skoru 2-2'ye getirdi. İki takım da karşılıklı ataklarla üstünlük sayısını ararken skoru belirleyen gol N'Koudou'dan geldi. VAR incelemesi sonucu 73. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen yıldız kanat oyuncusu, skoru belirledi ve karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken Siyah Beyazlı takım, Ankaragücü’ne üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini aldı, 13 puana ulaşarak namağlup liderlik koltuğunu devraldı.

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılan ve galibiyet hasretini sürdüren Ankaragücü ise 1 puanla son sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu maçı kazanıp serisini 4 maça taşımayı ve liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Ankaragücü ise Alanyaspor deplasmanında galibiyet hasretine nokta koymaya çalışacak.