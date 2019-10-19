Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona ererken Ankaragücü’nde Sedat Ağçay, maçın 74. dakikasında aynı dakika içinde gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Beşiktaş, deplasmanda gol yemediği ilk maçı geride bırakırken puanını 9 yaptı.

Ankaragücü ise iç sahada gol yemediği ilk maçı oynayarak onlar da puanlarını 9’a çıkardılar.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ankaragücü karşılaşmaya Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Wilfred Moke, Hasan Kaya, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Dever Orgill 11’yle çıkarken Beşiktaş ise sahaya Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz 11’yle geldi.

Maç başladı.

3. dakikada Ankaragücü, sol kanattan korneri kullanırken Kulusic ve Orgill'in aynı anda yükseldiği top yandan dışarı gitti.

11. dakikada Ankaragücü sol kanattan çok etkili geldi. Tiago Pinto'nun yaptığı ortada kaleci Karius da açılmışken Orgill son anda topa dokunamadı.

15. dakikada Beşiktaş sağ kanattan Abdoulay Diaby ile etkili geldi. Çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topu Korcan ayaklarıyla kornere yolladı.

18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan çapraza savunma arkasına uzun bir top attı. Burak Yılmaz topla buluşurken dönüp sol ayakla yaptığı vuruş kalecide kaldı.

SARI KART | 23. dakikada Beşiktaş'ta Douglas, Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto'dan sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Pinto, bu müdahalesi ile maçın ilk sarı kartını gördü.

24. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pazdan, topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde top, Güven Yalçın'ın önüne düşerken genç oyuncu istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top Korcan'da kaldı.

26. dakikada Ankaragücü, yine sol kanattan etkili geldi. Ceza sahası ön çizgisine çevrilen topa Hasan Kaya vurdu ve top Vida'ya çarparak az farkla dışarı gitti.

Beşiktaş gole çok yaklaştı!

27. dakikada Beşiktaş'ta orta sahada topla buluşan Abdoulay Diaby, topu sürerek Korcan ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu, kaleci Korcan ayaklarıyla çıkardı.

SARI KART | 28. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin, Ante Kulusic'e yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

31. dakikada ceza sahası içinin sağ çaprazında Elneny, kaleci Korcan'dan sıyrılmak isterken ayak tabanı Korcan'ın kafasına geldi. Tecrübeli kalecinin tedavisi yaklaşık 3 dakika sürdü.

40. dakikada Ankaragücü'nde Hasan Kaya sağ çizgiden ortasını yaptı. Tehlikeli orta, altı pastaki Orgill'i az bir farkla aştı.

43. dakikada savunma arkasına atılan topta Burak Yılmaz, son çizgiye indi. Golcü oyuncunun içeri Diaby'ye çevirmek istediği topu Kulusic, müdahalesi ile kornere yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

İkinci yarının ilk tehlikesi Ankaragücü'nden!

53. dakikada Ankaragücü oldukça tehlikeli geldi. Hızlı hücum şansı yakalayan Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın sağ kanada açtığı topta Hasan Kaya, sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Hasan'ın sol ayağına çekerek yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

55. dakikada Beşiktaş'ta Lens, sa kanattan etkili olabilecek bir orta yaptı. Burak Yılmaz'ın hareketlendiği pozisyonda Korcan son anda topa müdahalesini yaptı.

55. dakikada bu kez Ankaragücü'nde Orgill, savunma arkasına hareketlendi. Kalesinden çıkan Karius'tan sıyrılıp içeri orta yapmasına rağmen maçın hakemi pozisyon sonrasında ofsayt bayrağını kaldırdı.

SARI KART | Tehlikeli gelişebilecek Ankaragücü atağını engelleyen Güven Yalçın, 57. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Jeremain Lens oyundan çıkarken Adem Ljajic oyuna dahil oldu.

62. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağına çekerek vuruşunu yaptı. Top, yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.

Ljajic'ten üst üste fırsatlar!

70. dakikada Beşiktaş, Ljajic ile büyük bir fırsat yakaladı. Elneny'nin ceza sahası içinde Ljajic'e bıraktığı topta Sırp oyuncunun vuruşunu Pazdan kayarak engelledi.

72. dakikada Beşiktaş'ta Douglas sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkte Güven Yalçın, topu ortaya çevirirken Ljajic'in önünde kalan topa yaptığı vuruş savunmadan dışarı gitti.

KIRMIZI KART | Ankaragücü, oyuncu değişikliğine hazırlanırken çıkan oyuncu olarak Sedat Ağçay'ın numarası işaret edildi. Kaptan Sedat, oyundan çıkarken ağır hareket edince ilk sarı kartını gördü. Sonrasında hakemle diyalog yaşayan Sedat Ağçay, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Beşiktaş’ta Elneny oyundan çıkarken Orkan Çınar oyuna dahil oldu.

SARI KART | Beşiktaş'ta oyuna yeni dahil olan Orkan Çınar, 83. dakikada Tiago Pinto'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Ankaragücü’nde Hasan Kaya oyundan çıkarken Zaur Sadaev oyuna girdi.

Diaby boş kaleye atamadı!

86. dakikada Beşiktaş’ta Güven Yalçın’ın sol kanattan çevirdiği topta Korcan’ın çelme çabasıyla top, altı pasta Abdoulay Diaby’nin önünde kaldı. Diaby, boş kaleye topu ağlara gönderme şansını etkisiz bir vuruşla tepti ve Pazdan kayarak gol olmasını engelledi.

SARI KART | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, 87. dakikada sarı kart gördü.

89. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Umut Nayir'in karşı karşıya ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+5. dakikada Ankaragücü'nde Orgill'in yerine Aydın Karabulut oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig | MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 86 Sadaev), Sedat Ağçay, Faty, Moke, İlhan Parlak (Dk. 78 Mehmet Sak), Orgill (Dk. 90 5 Aydın Karabulut)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny (Dk. 82 Orkan Çınar), Lens (Dk. 58 Ljajic), Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz (Dk. 67 Mehmet Umut Nayir)

Kırmızı kart: Dk. 74 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Caner Erkin, Dk. 57 Güven Yalçın, Dk. 83 Orkan Çınar, Dk. 87 Hutchinson (Beşiktaş)