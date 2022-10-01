(ÖZET) Ankaragücü-Başakşehir maç sonucu: 1-2

Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig 'in 8. haftasında Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi, Arda Kardeşler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Henüz 3. dakikada Stefano Okaka ile öne geçen Turuncu Lacivertliler, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi, 55. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı, 81. dakikada sahneye çıkan Deniz Türüç skoru belirledi.

Bu sezon kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir, Başkent'te yenilmezlik unvanını korudu, 17 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor 'u ağırlayacak ve çıkışını sürdürmeye çalışacak.

4 maçlık mağlubiyet serisine milli ara öncesi Sivasspor'u 2-1 yenerek son veren Ankaragücü ise Başakşehir'e kaybederek bu sezonki 5. mağlubiyetini aldı. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, 4 puanla 16. basamakta yer alıyor. Sarı Lacivertliler, önümüzdeki hafta konuk olacağı İstanbulspor karşısında kazanıp moral depolamayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.