(ÖZET) Ankaragücü - Başakşehir maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar’da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı’nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar’daki Zafer Stadı’nda oynandı.

Henüz 8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara’ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi. Bu aynı zamanda maçı Başakşehir'e kazandıran gol oldu.

Oyunda özellikle ilk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun kuran İstanbulk ekibi tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ankaragücü ise 2. yarıda etkili ataklar bulmasına rağmen Başakşehir savunmasını geçemedi.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 33'e çıkarttı ve rakipleri puan kaybı yaşarken liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

8’inci dakikada Medipol Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta Emre’nin çapraza uzun topunda İrfan Can’ın ceza alanına çevirdiği topla ceza alanında buluşan Edin Visca sert ve düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

25’inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan Junior Caiçara’nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro’nun vuruşunda savunmaya çarpan topta kontrpiyede kalan Altay son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti.

28’inci dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic’in dönerek vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.

43’üncü dakikada gelişen ender MKE Ankaragücü atağında topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

45’inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Edin Visca’nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı.

56’ncı dakikada ikinci gol için yüklenen Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

64’üncü dakikada Mossoro’nun paralel pasında topla buluşan Edin Visca, kaleye sert ve isabetli bir şut gönderdi ancak ağlara giden topu kaleci Altay tokatlayarak kornere çeldi.

78’inci dakikada Ankaragücü atağında ceza alanı ön çizgisinde İlhan’ın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Mert’te kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın 11'leri

Ankaragücü: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Mokhtar, Cerci, Kubilay

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic







