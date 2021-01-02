ÖZET: Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bursaspor 'u konuk etti. Maçın henüz başında dakika 8'de Bursaspor, Emirhan Aydoğan'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve Bursaspor, deplasmanda bulduğu tek golle maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Bersan Duran xx, Mehmet Şengül xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Burak Aydın xx (Diabang dk. 84 ?), Uğur Utlu xx, Cem Ekinci x, Barış Alper Yılmaz xx, İrfan Akgün xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 67 x), Manaj xx (Kone dk. 76 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayram, Bilal Dudak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk, Ilır Mustafa

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz xx, Aykut Aygün xx, Cüneyt Köz xx (Özer Hurmacı dk. 56 x), Furkan Emre Ünver xx, Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak xx, Emirhan Aydoğan xxx, Batuhan Kör xx ((Berat Altındiş dk. 74 ?) (Ertuğrul Kurtuluş dk. 90+3 ?)), Ozan İsmail Koç xx, Burak Kapacak xxx, Çağatay Yılmaz xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 46 x)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Kök, Kerem Şen, Eren Güler, Tuğbey Akgün

Teknik Direktör: Fazlı Tan

Gol: Emirhan Aydoğan (dk. 8 pen.) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Bursaspor), Uğur Utlu, Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)

Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal / ANKARA (İHA)