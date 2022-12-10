ÖZET | Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: 1-0 maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Olawoyin’in şutunda, Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin Akınay gole izni vermedi.
34. dakikada Ferhat Kapitoğlu’nun vuruşunda topun Muhammed’in eline çarpması sonucu Adanaspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Benasser, yaptığı vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi.
44. dakikada Iseka’nın pasında ceza sahası önünde topla bulaşan Nuno’nun şutu üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Bekir Karadeniz’in Adanaspor yarı sahası ortalarından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Erkam Reşmen topu ağlarla buluşturdu. 1-0
68. dakikada Erhan kartalın ortasında topu ağlarla buluşturan Olawoyin’in golü, Adanaspor kalecisine yapılan faulden nedeniyle iptal oldu.
72. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Keçiörengücü oyuncusu Muhammed’in şutunda, kaleci Hasan Hüseyin Akınay gole izin vermedi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Kapluhan, Burak Cansız
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkçı, Haşim Arda Sarman, Muhammed (Camara dk. 90+3,) Abdullah Aydın (Eze dk 46,) Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Balaj dk. 90), Olawoyin, Melih İnan (Aykut Çeviker dk. 62)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Muhammed Emin Sarıkaya, , Mara, İsmail Onur Kalkan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Ferhat Katipoğlu, Yiğithan Güveli, Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil (Hakkı Türker dk. 86), Benasser, Nuno (Sacko dk. 61), Burak Çoban (Ahmethan Köse dk. 61), İseka, Tetteh (Metehan Altunbaş dk. 86)
Yedekler: Ahmed Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk, Berkan Güner, Enes Sağlık, Mehmet Sefa Etöz, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Gol: Erkam Reşmen (dk. 57) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Erhan Kartal, Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), İseka, Roche, Yiğithan Güveli (Adanaspor)