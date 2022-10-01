(ÖZET) Angers - Marsilya maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Angers'e konuk oldu. Bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Marsilya rakibini 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Konuk ekip Marsilya 35. dakikada Clauss ile gol perdesini açan taraf oldu. İlk yarı Marsilya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 50. dakikada Suarez farkı 2'ye yükseltti. 59. dakikada sahneye çıkan Gerson ise maçın skorunu belirledi.

Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, maça yedek kulübesinde başlarken, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Maç fazlasıyla lider

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Marsilya, puanını 23 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 2 maç aradan sonra kaybeden Angers ise 8 puanda kaldı.



