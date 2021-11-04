(ÖZET) Anadolu Efes-Zenit maç sonucu: 79-90

Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk etti. Lacivert-Beyazlı ekip sahadan 90-79'luk skorla mağlup ayrıldı.

Bu sezon şu ana dek istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte 6. yenilgisini aldı. Zenit ise 5. galibiyetine ulaştı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 20-22 Zenit

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 33-47 Zenit

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 51-73 Zenit

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 79-90 Zenit