(ÖZET) Anadolu Efes-Zenit maç sonucu: 79-90
Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Zenit'i konuk eden Anadolu Efes, sahadan 90-79'luk mağlubiyet ile ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, bu sezonki 6. yenilgisini alırken Zenit ise 5. galibiyetini elde etti.
Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk etti. Lacivert-Beyazlı ekip sahadan 90-79'luk skorla mağlup ayrıldı.
Bu sezon şu ana dek istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte 6. yenilgisini aldı. Zenit ise 5. galibiyetine ulaştı.
İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 20-22 Zenit
İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 33-47 Zenit
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 51-73 Zenit
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 79-90 Zenit