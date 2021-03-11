(ÖZET) Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 89-62

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Ergin Ataman'ın ekibi, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk çeyreği 26-12 önde bitirdi.

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Anadolu Efes, Zalgiris karşısında ikinci periyoda üç sayılık basketlerle başladı. Micic ve Larkin’le etkili olan ev sahibi, 15. dakikayı 20 sayı farkla geçti: 38-18. Rakibine kolay şansı vermeyen Anadolu Efes, ribauntlarda da üstün bir performans sergiledi. Lacivert-beyazlılar, Larkin’in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle devreyi 49-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 28 sayılık (76-48) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, maçı da 89-62 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 7., toplamda 18. galibiyetini elde etti. Zalgiris Kaunas ise üst üste 4. deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Litvanya ekibi toplamda ise 14. kez mağlup oldu

Anadolu Efes 26 - 12 Zalgiris | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 49-28 Zalgiris | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 76-48 Zalgiris | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 89-62 Zalgiris | Maç Sonucu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Spiros Gkontas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 17, Beaubois 12, Simon 11, Moerman 4, Sertaç Şanlı 12, Larkin 18, Singleton 8, Doğuş Balbay, Anderson 7, Dunston

Zalgiris: Walkup 15, Jokubaitis 7, Grigonis 14, Hayes 2, Lauvergne 6, Lekavicius, Jankunas 3, Geben 2, Rubit 13, Vasturia, Lukosiunas