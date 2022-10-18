(ÖZET) Anadolu Efes-Valencia Basket maç sonucu: 91-92

THY Euroleague'i iki senedir şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Anadolu Efes yeni sezona da büyük umutlarla başladı. Lacivert-Beyazlılar, Sırp devi Kızılyıldız'ı 72-59 devirerek sezona harika bir başlangıç yaptı. Ergin Ataman'ın öğrencileri ikinci maçta Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelenin normal süresi 82-82 sona erdi, uzatmalarda Monaco 95-92 kazandı.

Yeni sezona bir galibiyet, bir mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes bugün de Valencia Basket'i konuk etti. İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan temsilcimiz devreye 45-45'lik beraberlikle gitti. Üçüncü periyotta yine oyuna ağırlığını koyan Lacivert-Beyazlılar 68-66 önde bitirdi. Son periyot ise heyecan fırtınası şeklinde geçti, maç bir bize, bir karşı tarafa geçti. Son saniyelerde nefesler kesilirken, karşılaşmayı konuk ekip 92-91 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Euroleague'deki üçüncü sınavında ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes-Valencia

1.PERİYOT | 21-20

İLK YARI | 45-45

3.PERİYOT | 68-66

MAÇ SONUCU | 91-92

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ)

A.Efes: Beaubois x 5, Micic xxx 22, Clyburn xxx 18, M'Baye x 7, Pleiss xx 9, Bryant xx 10, Polonara x 6, Zizic xx 8, Buğrahan Tuncer x, Dunston x 6, Doğuş Balbay x

Başantrenör: Ergin Ataman

Valencia Basket: Jones xx 15, Puerto x 3, Prepelic x 5, Pradilla x 5, Dubljevic xxx 20, Xabi Lopez x 6, Claver xx 12, Alexander x 6, Radebaugh x 3, Harper x 5, Van Rossom xx 12

Başantrenör: Alex Mumbru