(ÖZET) Anadolu Efes-Valencia Basket maç sonucu: 91-92
THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes yeni sezonun 3. maçında Valencia Basket'i konuk etti. Kızılyıldız'ı deviren ancak Monaco'ya uzatmalarda kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, İspanyol ekibine de diş geçiremedi. Son saniyelerde nefeslerin kesildiği mücadelede 91-92 bitti. Temsilcimiz 3. maçında 2. mağlubiyetini aldı.
THY Euroleague'i iki senedir şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Anadolu Efes yeni sezona da büyük umutlarla başladı. Lacivert-Beyazlılar, Sırp devi Kızılyıldız'ı 72-59 devirerek sezona harika bir başlangıç yaptı. Ergin Ataman'ın öğrencileri ikinci maçta Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelenin normal süresi 82-82 sona erdi, uzatmalarda Monaco 95-92 kazandı.
Yeni sezona bir galibiyet, bir mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes bugün de Valencia Basket'i konuk etti. İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan temsilcimiz devreye 45-45'lik beraberlikle gitti. Üçüncü periyotta yine oyuna ağırlığını koyan Lacivert-Beyazlılar 68-66 önde bitirdi. Son periyot ise heyecan fırtınası şeklinde geçti, maç bir bize, bir karşı tarafa geçti. Son saniyelerde nefesler kesilirken, karşılaşmayı konuk ekip 92-91 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Euroleague'deki üçüncü sınavında ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Anadolu Efes-Valencia
1.PERİYOT | 21-20
İLK YARI | 45-45
3.PERİYOT | 68-66
MAÇ SONUCU | 91-92
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ)
A.Efes: Beaubois x 5, Micic xxx 22, Clyburn xxx 18, M'Baye x 7, Pleiss xx 9, Bryant xx 10, Polonara x 6, Zizic xx 8, Buğrahan Tuncer x, Dunston x 6, Doğuş Balbay x
Başantrenör: Ergin Ataman
Valencia Basket: Jones xx 15, Puerto x 3, Prepelic x 5, Pradilla x 5, Dubljevic xxx 20, Xabi Lopez x 6, Claver xx 12, Alexander x 6, Radebaugh x 3, Harper x 5, Van Rossom xx 12
Başantrenör: Alex Mumbru