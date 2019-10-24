Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti.

Temsilcimiz, bu maç öncesine kadar oynadığı son 7 maçta mağlup olduğu rakibini 76-60 mağlup etti. Anadolu Efes, bu maç öncesinde son olarak rakibini 21 Nisan 2015'te mağlup etmişti.

Anadolu Efes, bu sonuçla 4. maçındaki 3. galibiyetini elde ederken Real Madrid ise 2. yenilgisini aldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Biri Rudy Fernandez'den, diğer ikisi Anthony Randolph'tan olmak üzere maça 3 üçlük isabeti ile başlayan Real Madrid, 7:10 kala 0-9'luk üstünlüğü yakaladı. Larkin ve Dunston ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, 3 dakika kala 11-11'lik eşitliği elde etti. 2:19 kala da Micic'in basketiyle temsilcimiz, 13-11 öne geçti. Efes, 1:38 kala da Beaubois ile skoru 15-11 yaptı. İlk çeyrek de bu skorla sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-11

Efes'ten 18-2'lik seri

Anadolu Efes, ilk çeyreğin bitimine 7:10 kala 0-9'luk skorla geride olsa da ikinci çeyreğin bitimine 9:39 kala Chris Singleton'un üçlüğüyle skoru 18-11'e getirdi.

Bu kez ikinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 7:06 kala 22-13 ile 9 sayılık farkı yakaladı. Real Madrid, 3:29 kala Jordan Mickey'nin basketiyle 23-23'lük skor eşitliğini elde etti. Konuk ekip, 1:12 kala da yine Mickey ile 27-29 öne geçti. Gabriel Deck'in son saniye basketiyle de konuk ekip, ilk yarıyı 29-31 önde tamamlandı.

İLK YARI SONUCU: 29-31

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Singleton ve Micic'in hücumdaki etkili oyunlarıyla 5:24 kala 44-36'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Rudy Fernandez ile etkili olan konuk ekip, 2:57 kala skoru 46-45'e getirdi. Temsilcimiz Anadolu Efes, Simon'u da devreye sokmayı başardı ve üçüncü çeyreği 56-50 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 56-50

Son çeyreğin ilk bölümünde 7:10 kala 61-55'lik temsilcimizin üstünlüğü vardı. Sonrasında 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 2:40 kala skoru 74-55'e getirdi. Kalan bölümde farkı kısmen koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 76-60'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 76-60