ÖZET Anadolu Efes Real Madrid maç sonucu: 65-73

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 17. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid’e 73-65 yenildi. Müsabakaya ilk dakikada Larkin’in elinden bulduğu 5-0’lık seriyle giren Lacivert-Beyazlılar, Micic ve Dunston ile de skor üretti. Üst üste dış atışlarda isabet sağlayamayan ev sahibi takım, Causeur ile Thompkins’in basketlerine engel olamadı. Maçın 5. dakikasını 9-8 üstün geçen Anadolu Efes, Moerman, Micic ve Singleton’un basketleriyle rakibinin üstünlüğü ele almasına izin vermeyip, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Anadolu Efes 15. dakikayı 28-20’lik üstünlükle geride bıraktı. Periyodun kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan Lacivert-Beyazlı takım, devre arasına 37-31 önde girdi.

Son çeyrek...

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da hücumda tutuk başladı. İlk 5 dakikada Anadolu Efes, 6 sayı üretirken Real Madrid rakibine 8 sayıyla karşılık verdi. Lacivert-Beyazlılar, maçın 25. dakikasını 53-49 önde geçti. Fakat temsilcimiz skoru koruyamadı, periyodun bitimine 1 saniye kala Laprovittola’nın serbest atış çizgisinden 2’de 2 yapmasıyla Real Madrid son çeyreğe 52-51 üstün girdi. Son periyodun başında Beaubois’nın 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçen (54-52) Anadolu Efes, Thompkins’in 32. dakikadaki üçlüğüyle bir kez daha üstünlüğü yine geriye düşte. Kalan bölümü daha iyi oynayan ve dış atışlardaki isabetlerine devam eden İspanyol ekibi, müsabakayı 73-65 kazandı.