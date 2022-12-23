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(ÖZET) Anadolu Efes-Panathinaikos maç sonucu: 88-69

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Panathiakos'u ağırladı. Baskonia ve Partizan'a kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Sinan Erdem'de Yunan rakibini 88-69 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.

23 Aralık 2022, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Anadolu Efes-Panathinaikos maç sonucu: 88-69

Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, 2022’nin son iç saha maçında seyircisiyle buluştu. Lacivert Beyazlılar, Sinan Erdem'de Yunan temsilcisi Panathiakos'u ağırladı. Son olarak çift maçlı haftada; iç sahada Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Partizan'a 82-79 kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Panathinaikos karşısında kötü gidişata son verdi.

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Rakibini 88-69 mağlup eden Lacivert Beyazlılar, 8. galibiyetini aldı. Valencia Basket ve Barcelona'nın ardından Anadolu Efes'e de kaybeden Yunan ekibi ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

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