(ÖZET) Anadolu Efes-Panathinaikos maç sonucu: 88-69
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Panathiakos'u ağırladı. Baskonia ve Partizan'a kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Sinan Erdem'de Yunan rakibini 88-69 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.
Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, 2022’nin son iç saha maçında seyircisiyle buluştu. Lacivert Beyazlılar, Sinan Erdem'de Yunan temsilcisi Panathiakos'u ağırladı. Son olarak çift maçlı haftada; iç sahada Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Partizan'a 82-79 kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Panathinaikos karşısında kötü gidişata son verdi.
Rakibini 88-69 mağlup eden Lacivert Beyazlılar, 8. galibiyetini aldı. Valencia Basket ve Barcelona'nın ardından Anadolu Efes'e de kaybeden Yunan ekibi ise 9. mağlubiyetini yaşadı.