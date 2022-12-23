(ÖZET) Anadolu Efes-Panathinaikos maç sonucu: 88-69

Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, 2022’nin son iç saha maçında seyircisiyle buluştu. Lacivert Beyazlılar, Sinan Erdem'de Yunan temsilcisi Panathiakos'u ağırladı. Son olarak çift maçlı haftada; iç sahada Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Partizan'a 82-79 kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Panathinaikos karşısında kötü gidişata son verdi.

Rakibini 88-69 mağlup eden Lacivert Beyazlılar, 8. galibiyetini aldı. Valencia Basket ve Barcelona'nın ardından Anadolu Efes'e de kaybeden Yunan ekibi ise 9. mağlubiyetini yaşadı.