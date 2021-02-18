(ÖZET) Anadolu Efes - Olympiakos maç sonucu: 76-53

Turkish Airlines EuroLeague, verilen 1 haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, 25. maç döneminde Olympiakos'u konuk etti. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı takımımız 84-79 kazanmıştı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci maçta da rakibine geçit vermedi.

Kötü başladığı maçı harika bitiren temsilcimiz sahadan 76-53'lük üstünlükle ayrıldı ve ilk 8 yarışında çok önemli bir galibiyet aldı.

Detaylar geliyor...

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Anadolu Efes 11 - 26 Olympiacos | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 43 - 34 Olympiacos | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 58 - 43 Olympiacos | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 76 - 53 Olympiacos | Maç Sonucu







