(ÖZET) Anadolu Efes - Olympiacos maç sonucu: 82-71

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Olympiacos'u konuk etti. Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında geriden gelerek 81-72 kazandı.

EuroLeague'de üst üste 4. galibiyetini alan Anadolu Efes, 11. maçında da 6. galibiyetine ulaştı. Olympiacos ise dış sahada 4'te 4 ile başladığı EuroLeague macerasında üst üste 2. deplasman yenilgisini alırken 11 maç sonunda da 7 galibiyette kaldı.

Anadolu Efes'te Will Clyburn, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rodrigue Beaubois 19, Vasilije Micic 18 sayıyla oynadı. Olympiacos'ta Sasha Vezenkov, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Giannoulis Larentzakis, 13 sayıyla maçı tamamladı.

Krunoslav Simon onurlandıran 3. isim oldu

Olympiacos maçında Anadolu Efes’in tarihe geçen oyuncusu Krunoslav Simon’un ikonik hale gelen 44 numaralı forması, gelenek hale gelen “Forma emekliliği” uygulaması kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yerini aldı.

Krunoslav Simon, Türk basketbolunun ve Anadolu Efes’in efsane başantrenörü Aydın Örs ve Petar Naumoski’nin ardından onurlandırılan üçüncü isim oldu. 44 numaralı forma, maçının devre arasında gerçekleştirilecek törenle asıldı. Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise Simon’a teşekkür plaketini takdim etti.

Maçtan bölümler

Olympiacos, karşılaşmaya Thomas Walkup ve Sasha Vezenkov ile etkili başlayarak 7:24 kala 0-10'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında rakibini durdurmayı başaran Anadolu Efes, Will Clyburn ile etkili olurken çeyreğin bitimine 28 saniye kala gelen Tibor Pleiss'ın üçlüğü, durumu 13-16 yaptı. Sasha Vezenkov'un basketiyle de ilk periyot 13-18'lik Olympiacos üstünlüğü ile sona erdi.

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 13-18 Olympiacos

İkinci periyodun başında kenardan gelen isimlerinden önemli katkı alan Olympiacos, ilk 5 dakikalık bölümü Kostas Sloukas'tan gelen üç sayılık basket ile 25-36 üstün geçti. 4:15 kala Joel Bolomboy'un sayısı ile durum 27-37'ydi fakat sonrasında bir reaksiyon gösteren temsilcimiz, 1:54 kala Achille Polonara'dan gelen basketle skoru 33-37 yaptı. Son bölümde Kostas Sloukas ile sayılar bulan konuk ekip, ilk yarıyı 33-41 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 33-41 Olympiacos

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı azaltan Anadolu Efes, 4:41 kala Ante Zizic'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetle durumu 43-45 yaptı. Sonrasında Sasha Vezenkov ile üst üste dış şut isabetleri bulan Olympiacos, 2:24 kala 46-53'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Will Clyburn ve Rodrigue Beuabois ile sayılar bulan temsilcimiz, skoru 52-53'e getirerek periyodu noktaladı.

Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 52-53 Olympiacos

Son çeyrekte 8:53 kala Will Clyburn'ün üçlüğü 55-53 ile Anadolu Efes'i öne geçirirken 8:12 kala Clyburn'den gelen bir üçlük isabeti daha durumu 58-53 yaptı. Üstünlüğünü son bölüme kadar koruyan Anadolu Efes karşısında 1:26 kala Shaqueille McKissic'in basketi skoru 77-71 yapsa da son bölümü yine Will Clyburn ile etkili geçen temsilcimiz, karşılaşmadan 82-71 ile galip ayrıldı.

Maç sonucu: Anadolu Efes 82-71 Olympiacos