(ÖZET) Anadolu Efes - Olympiacos maç sonucu: 75-65

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında David Blatt yönetimindeki Yunan ekibi Olympiacos'u konuk etti.

Play-Off'ta saha avantajı adına büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi temsilcimizin 14, Olympiacos'un ise 12 galibiyeti bulunuyordu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Simon ve Moerman'dan gelen dış şut isabetleriyle karşılaşmaya 8:35 kala 6-0'ı yakalayarak başladı. Efes, 6:30 kala da skoru 10-3'e getirince Olympiacos'un başantrenörü David Blatt, mola almak durumunda kaldı.

Yeni transferden ilk sayılar

Olympiacos'un yeni transferi Briante Weber, Anadolu Efes maçıyla birlikte EuroLegue'de ilk kez süre almayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu, 5:29 kala bulduğu üçlükle ilk sayılarını atarken skoru da 12-7'ye getirdi.

Moerman ve Simon ile birer üçlük isabeti daha bulan Anadolu Efes, 4:07 kala skoru 18-9'a getirdi. Fakat sonrasında Weber ve Milutinov ile sayılar bularak seri yakalayan Olympiacos, 1:16 kala 18-18 eşitliği yakaladı. Konuk ekip, periyodu da 18-22'lik skorla önde tamamladı.

17-0'lık seri

İlk çeyreğin bitimine 4:07 kala 18-9'luk skorla üstün olan taraf temsilcimiz Anadolu Efes'ti. Fakat sonrasında 17-0'lık seri yakalayan Olympiacos, ikinci çeyreğin bitimine 8:08 kala skoru 18-26 yaptı.

Konuk ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 27-31'lik skorla üstün geçti. Temsilcimiz, 1:39 kala Simon ile isabeti buldu ve skoru 34-34'e getirdi. İlk yarının bitimine 9 saniye kala Moerman ile de basketi bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 36-35 üstün kapattı.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf oldu ve 5:42 kala skoru 47-37 yaptı. Fakat Olympiacos, 2:10 kala farkı azaltarak skoru 51-49'a getirdi. Temsilcimiz, son bölümü iyi geçmeyi başardı ve periyodu 56-49 önde tamamladı.

Son çeyreğe Micic ve Pleiss'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 9:14 kala skoru 60-49'a getirdi. Fakat son çeyreğe kadar sayısı olmayan Printezis'i etkili kullanmaya başlayan Olympiacos, 5:44 kala skoru 62-59 yaptı. Dunston ve Moerman ile üst üste sayılar bulan temsilcimiz, 3:56 kala tekrar 68-59 ile avantajı yakaladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, avantajı da koruyarak karşılaşmadan 75-65'lik skorla galip ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla 23. maçındaki 15. galibiyetini elde etti. 12 galibiyette kalan Olympiacos'la galibiyet farkını 3 maça çıkaran Anadolu Efes, ilk maçta 88-81 kaybettiği rakibini 10 sayı farkla mağlup ederek ikili averaj üstünlüğünü de elde etti.

Temsilcimizde Krunoslav Simon 13 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Adrien Moerman da 12 sayı, 8 ribaunt ile öne çıktı. Shane Larkin ve Bryant Dunston da 11'er sayıyla oynadılar.

Olympiacos'ta Janis Strelnieks 14 sayıyla maçın en skoreri olurken Nikola Milutinov da 12 sayı, 8 ribaunt ile maçı tamamladı.