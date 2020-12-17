ÖZET | Anadolu Efes - Olimpia Milano maç sonucu: 69-72
Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci gününde Anadolu Efes, Olimpia Milano‘ya 72-69 mağlup oldu. Maçta bir ara 17 sayı geriye düşen Efes, 4,5 dakikada bu farkı kapadı ve maça ortak oldu. Son periyotta maç, iki tarafa da gidip gelirken, savunma ribauntlarında daha başarılı olan İtalyan temsilcisi karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.
Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk ettiği Olimpia Milano karşısında sahadan 72-69 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 15. maçında sekizinci kez kaybederken Milano 14. maçında dokuzuncu kez kazandı. Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 20 sayı 7 ribaunt 4 asistlik performans sergilerken, Olimpia Milano’da ise maçın adamı da seçilen Kevin Punter 18 sayıyla oynadı.
Karşılaşmanın çeyrek skorları:
1. çeyrek sonucu: 20-20
2. çeyrek sonucu: 31-46 (11-26)
3. çeyrek sonucu: 52-52 (21-6)
4. çeyrek sonucu: 69-72 (17-20)