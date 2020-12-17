ÖZET | Anadolu Efes - Olimpia Milano maç sonucu: 69-72

Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk ettiği Olimpia Milano karşısında sahadan 72-69 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 15. maçında sekizinci kez kaybederken Milano 14. maçında dokuzuncu kez kazandı. Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 20 sayı 7 ribaunt 4 asistlik performans sergilerken, Olimpia Milano’da ise maçın adamı da seçilen Kevin Punter 18 sayıyla oynadı.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 20-20

2. çeyrek sonucu: 31-46 (11-26)

3. çeyrek sonucu: 52-52 (21-6)

4. çeyrek sonucu: 69-72 (17-20)