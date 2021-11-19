MENÜ

(ÖZET) Anadolu Efes-Monaco maç sonucu: 98-77

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında konuk ettiği Monaco'yu 98-77 mağlup etti. Çift maç haftasında 2’de 2 yapan Ergin Ataman'ın öğrencileri, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

19 Kasım 2021, Cuma 21:49 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Anadolu Efes-Monaco maç sonucu: 98-77

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 98-77 üstün tamamlayan temsilcimiz, çift maç haftasında fire vermedi, üst üste 3. galibiyetini alarak moral depoladı.

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Efes'te Fransız yıldız Rodrigue Beaubois, 17 sayı, 7 asistle galibiyette başrol oynadı ve maçın oyuncusu seçildi.

Anadolu Efes 24-20 AS Monaco | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 58-40 AS Monaco | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 73-61 AS Monaco | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 98-77 AS Monaco | Maç Sonucu

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