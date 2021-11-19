(ÖZET) Anadolu Efes-Monaco maç sonucu: 98-77

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 98-77 üstün tamamlayan temsilcimiz, çift maç haftasında fire vermedi, üst üste 3. galibiyetini alarak moral depoladı.
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Efes'te Fransız yıldız Rodrigue Beaubois, 17 sayı, 7 asistle galibiyette başrol oynadı ve maçın oyuncusu seçildi.
Anadolu Efes 24-20 AS Monaco | 1. Çeyrek Sonucu
Anadolu Efes 58-40 AS Monaco | İlk Yarı Sonucu
Anadolu Efes 73-61 AS Monaco | 3. Çeyrek Sonucu
Anadolu Efes 98-77 AS Monaco | Maç Sonucu