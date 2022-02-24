(ÖZET) Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 109-77

Geçtiğimiz Pazar günü Bursa'da düzenlenen Türkiye Kupası'nı 12. kez kazanan ve kupa zaferiyle moral depolayan Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Mücadeleden 109-77'lik skorla galip ayrılan Anadolu Efes, sahasında sürprize izin vermedi.

Lacivert Beyazlılar bu sonuçla birlikte EuroLeague'de bu sezonki 13. galibiyetine ulaşırken, Maccabi ise 13. mağlubiyetini aldı.

Mücadelede ilk dakikadan üstünlüğü alan Efes ilk periyodu 21-10 tamamlarken, devreye de 45-31 önde girdi. Rakibine karşı iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, parkeden 109-77'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu Anadolu Efes’te 20 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken. Maccabi’de ise Scottie Wilbekin ile Ante Zizic 17'şer sayı ile oynadılar.





Anadolu Efes'ten EuroLeague rekoru

Maccabi'ye karşı 22 üçlük isabeti bulan Anadolu Efes, Euroleague tarihinde bir maçta en çok üçlük atan takım oldu. Daha önceki rekor 21 üçlükle Buducnost'a aitti.





İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 21-10 Maccabi Tel Aviv

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 45-31 Maccabi Tel Aviv

ÜÇÜNCÜ SONUCU | Anadolu Efes 74-47 Maccabi Tel Aviv

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 109-77 Maccabi Tel Aviv