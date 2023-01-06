(ÖZET) Anadolu Efes - LDLC ASVEL maç sonucu: 78-72
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, üçüncü çeyreğinde 11 sayı kadar farkla geri düştüğü maçta Fransız ekibi LDLC ASVEL'i son çeyrek performansıyla 78-72 mağlup etti ve 2023'teki ilk resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında LDLC ASVEL'i konuk etti. Üçüncü çeyrekte 11 sayı farkla geri düşen Anadolu Efes, son periyottaki performansıyla rakibini 78-72 mağlup etmeyi başardı.
2023'teki ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'deki 17. maçında 9. galibiyetini elde ederken mağlubiyet serisi 3 maça çıkan ASVEL ise 17 maç sonunda 6 galibiyette kaldı.
Maçtan bölümler
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, 5:51 kala Rodrigue Beaubois'nın üç sayılık basketiyle 10-6'lık üstünlüğü yakaladı. Youssoupha Fall ve Nando De Colo ile etkili olan konuk ekip, 4:10 kala da Anthony Polite ile bulduğu basket sonucunda 10-12 öne geçti. Etkili performansını sürdüren ASVEL, 2:37 kala Parker Jackson-Cartwright'ın basketiyle durumu 12-17'ye getirdi. Çeyreğin son bölümünde Rodrigue Beauobis, Will Clyburn ve Ante Zizic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 17-19 ile periyodu noktaladı.
İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 17-19 LDLC ASVEL
İkinci çeyreğin başında Vasilije Micic ve Ante Zizic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 9:16 kala 22-19'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimize çok çabuk karşılık veren konuk ekip, 7:10 kala 22-26'lık skor avantajını elde etti. Aradaki farkı korumayı başaran ASVEL, 2:14 kala Nando De Colo'nun serbest atış isabetleri ile durum 26-34'e geldi. 5 saniye kala Will Clyburn'ün serbest atış isabeti de 29-36 ile devreyi sonlandırdı.
İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 29-36 LDLC ASVEL
Üçüncü çeyreğe iyi giren LDLC ASVEL, 7:30 kala David Lighty'nin basketiyle skoru 34-44 yapıp farkı çift hanelere çıkardı. İlk 5 dakikalık bölüm de Nando De Colo'nun serbest atış isabetleriyle 38-49 geçildi. Sonrasında Vasilije Micic'in devreye girdiği Anadolu Efes, 2:52 kala durumu 46-51'e getirdi. Son bölümde Parker Jackson-Cartwright ile etkili olan konuk ekip, üçüncü periyodu 52-58 önde tamamladı.
Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 52-58 LDLC ASVEL
Maç sonucu: Anadolu Efes 78-72 LDLC ASVEL
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Arda Turan da Anadolu Efes - LDLC ASVEL karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.