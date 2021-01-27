ÖZET Anadolu Efes-Kızılyıldız maç sonucu: 86-72

Anadolu Efes, Euroleague’de kaldığı yerden devam ediyor. 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Rusya’da Zenit önünde sona eren Lacivert-Beyazlılar, 22. hafta mücadelesinde Kızılyıldız önünde zorlanmadan kazandı. Simon, Moerman, Beaubois ve Sertaç’ın basektelriyle maça hızlı başlayan Efes, sırp ekibi karşısında 3. dakikayı 12-3 önde geçti. Periyodun bitimine 3 dakika kala 14 farka ulaşan (22-8) temsilcimiz ilk çeyreği 29-13 önde bitirdi. İkinci periyoda Hall, dobric ve Nnoko’nun sayılarıyla 8-0’lık seriyle başlayan Kızılyıldız’ın Larkin üst üste bulduğu iki 3’lükle karşılık verdi, Efes kontrolü yeniden ele aldı. Bu çeyrekte Larkin 15 sayı üretirken Lacivert-Beyazlılar devreye 56-35 önde girdi.

Tek hanelere indirmedi

Kızılyıldız ikici yarıya da 5-0’la başladı. Dengeyi kuran Efes, karşılıklı basketlerle geçilen çeyreğin son bölümünde Larkin’in 3’lüğü ve Dunston’ın sayısıyla final bölümüne 23 farkla; 75-52 önde girdi. Farkın getirdiği rahatlıkla son çeyreği oynayan Anadolu Efes, 4 dakika 40 saniyede 5 sayı üretirken, rakibi de 10 sayı bulabildi. Farkın tek hanelere düşmesine izin vermeyen temsilcimiz 86-72 kazandı, 22. haftada 12. galibiyetini aldı.

Maccabi maçı ertelendi

Çift maç haftasında Anadolu Efes yarın İsrail’de Maccabi ile karşılaşacaktı. Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu karşılaşma ertelendi. İsrail hava sahasını özel uçaklar dışındaki uçuşlara kapattı. Türkiye’de İsrail’den gelen uçuşlara izin vermiyor. Dün Fenerbahçe ile karşılaşan Maccabi, Yunanistan üzerinden Tel Aviv’e dönecekti. Yaninastan da hava sahasını İsrail uçuşlarına kapattı.