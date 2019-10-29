Turkish Airlines EuroLeague’de 2019-20 sezonunun ilk çift maç haftasının ilk etabında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti.

5. maç dönemi mücadelesinde temsilcimiz, Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı 85-70'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü maçın sadece üçüncü çeyreğinde rakibine kısa bir süre için öne geçme şansı verdi. Yıldızlarının devreye girmesiyle maçı kazanmayı başaran temsilcimiz, 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Bu sezon, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya karşı aldığı galibiyetle dikkat çeken Kızılyıldız ise 5. maçında 4. yenilgisiyle karşı karşıya kaldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maç başladı.

Anadolu Efes, karşılaşmaya Micic ve Larkin ile etkili başlayarak 7:50 kala 6-2'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Sonrasında Larkin ile etkinliğini sürdürerek farkı daha da açan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 14-5 üstün geçti. Kısaları Beaubois ve Simon'u devreye sokan Efes, ilk çeyreği 21-9 üstün kapattı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-9

Micic ve Simon'un etkili oyunuyla temsilcimiz, 6:34 kala skoru 29-14 yaptı. Charles Jenkins ile üst üste sayılar bulan Kızılyıldız, 3:39 kala skoru 29-20'ye getirdi. Temsilcimiz, farkı tekrar açarak 50 saniye kala Peters'ın üçlüğüyle skoru 38-24 yaptı. Kızılyıldız'ın bulduğu basket sonrası da ilk yarı 38-26 Efes üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 38-26

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan temsilcimiz, 7:01 kala Peters'ın üçlüğüyle 47-31'i yakalayarak farkı 16'ya çıkardı. Sonrasında ise Kızılyıldız, 20-2 seri yakalayarak 1:42 kala 49-51'lik skor ile maçtaki ilk üstünlüğünü elde etti. Son bölümde Larkin ve Micic'in yeniden oyuna dahil olmalarıyla reaksiyon gösteren Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 56-51 skor üstünlüğüyle tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 56-51

Son çeyreğe yine Micic'in etkili oyunuyla iyi giren temsilcimiz, aradığı farkı kısa sürede bularak ilk 5 dakikalık bölümü 75-60'lık üstünlükle geçti. Kalan bölümde farkı koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 85-70'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 85-70