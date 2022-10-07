(ÖZET) Anadolu Efes-Kızılyıldız maç sonucu: 72-59

Euroleague'de son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezonda ilk maçına çıktı. Lacivert-Beyazlılar, Sinan Erdem'de taraftarıyla buluştuğu mücadelede Kızılyıldız'ı ağırladı. Lacivert-Beyazlı taraftarlar mücadelenin biletlerini tamamen bitirirken, zorlu karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Temsilcimiz, Avrupa arenasında taraftarının da hakkını verdi. İlk periyodu 17-14 önde kapatan Anadolu Efes ilk devreyi de 35-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 56-50'lik skorla 6 farkla bitiren Ergin Ataman'ın öğrencileri karşılaşmayı da 72-59 kazandı.

Bu sonuçla Lacivert-Beyazlılar son iki yılın şampiyonu olarak 2022-2023 sezonuna da Euroleague'de zaferle başladı.

Başarılı çalıştırıcı Ergin Ataman maç öncesi şu ifadeleri kullanmıştı: “Yeni bir sezona yine büyük hedeflerle başlıyoruz. İlk hafta maçları her zaman zor ve tehlikelidir. Kızılyıldız takımı değişen kadrosu ile yine iyi basketbol oynayan sert bir takım görüntüsünde. Hücumda top ve alan paylaşımını iyi yapıp, savunma kaynaklı hızlı hücumlarla sonuca giderek sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz”.

Anadolu Efes-Kızılyıldız

1.PERİYOT SONUCU | 17-14

İLK YARI | 35-34

3.PERİYOT SONUCU | 56-50

MAÇ SONUCU | 72-59