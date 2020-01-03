(ÖZET) Anadolu Efes - Khimki maç sonucu: 101-82 (Efes - Khimki özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Khimki Moskova'yı 101-82 mağlup etti. İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde rakiplerini farklı geçen Anadolu Efes, bu maçlarda ortalama 22.6 sayı fark atmayı başardı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.
Temsilcimiz, karşılaşmadan 101-82'lik skorla galip ayrılmayı başararak toplamda 17. maçındaki 14. galibiyetini aldı.
İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde rakiplerini farklı geçen Anadolu Efes, bu maçlarda ortalama 22.6 sayı fark atmayı başardı.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Temsilcimiz, karşılaşmaya Larkin ve Singleton'ın üçlükleriyle başlayarak 8:20 kala 6-2 ile önde olan taraftı. Sonrasında Jovic ile etkili olan konuk ekip, 5:41 kala skoru 6-9 yaptı. Anadolu Efes, Larkin'in dış şutları ile etkili olsa da Khimki'nin pota altından karşılık vermesiyle ilk çeyrek 21-19 ile sona erdi.
İLK ÇEYREK SONUCU: 21-19
İkinci çeyreğe etkili başlayan Khimki, 8:04 kala Karasev'in üçlük isabetiyle 23-26'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında tekrar öne geçen temsilcimiz Pleiss ve Simon'un etkili oyunuyla 2:53 kala 40-32 ile farkı 8 sayıya çıkardı. Kramer ve Gill ile üst üste üçlük isabetleri bulan konuk ekip, 1:23 kala 41-41 ile skoru eşitledi. Son bölümde Larkin ve Simon ile etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 47-43 önde tamamladı.
İLK YARI SONUCU: 47-43
Üçüncü çeyreğe Larkin ve Pleiss ile etkili başlayan temsilcimizde, Singleton'ın da devreye girmesi farkın açılmasını sağladı. 3:57 kala 72-51 ile önde olan taraf Anadolu Efes'ti. Kalan bölümde Khimki, farkı kısmen azaltsa da Anadolu Efes, Fransız oyuncuları Beaubois ve Moerman'ın basketleriyle çeyreği 77-61 önde tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 77-61
Son çeyreğe de Larkin ve Micic'in sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, 7:46 kala 85-63 ile yine farkı 22 sayıya taşıdı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz, karşılaşmadan da 101-82'lik skorla galip ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 101-82