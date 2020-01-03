Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 101-82'lik skorla galip ayrılmayı başararak toplamda 17. maçındaki 14. galibiyetini aldı.

İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde rakiplerini farklı geçen Anadolu Efes, bu maçlarda ortalama 22.6 sayı fark atmayı başardı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Temsilcimiz, karşılaşmaya Larkin ve Singleton'ın üçlükleriyle başlayarak 8:20 kala 6-2 ile önde olan taraftı. Sonrasında Jovic ile etkili olan konuk ekip, 5:41 kala skoru 6-9 yaptı. Anadolu Efes, Larkin'in dış şutları ile etkili olsa da Khimki'nin pota altından karşılık vermesiyle ilk çeyrek 21-19 ile sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-19

İkinci çeyreğe etkili başlayan Khimki, 8:04 kala Karasev'in üçlük isabetiyle 23-26'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında tekrar öne geçen temsilcimiz Pleiss ve Simon'un etkili oyunuyla 2:53 kala 40-32 ile farkı 8 sayıya çıkardı. Kramer ve Gill ile üst üste üçlük isabetleri bulan konuk ekip, 1:23 kala 41-41 ile skoru eşitledi. Son bölümde Larkin ve Simon ile etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 47-43 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 47-43

Üçüncü çeyreğe Larkin ve Pleiss ile etkili başlayan temsilcimizde, Singleton'ın da devreye girmesi farkın açılmasını sağladı. 3:57 kala 72-51 ile önde olan taraf Anadolu Efes'ti. Kalan bölümde Khimki, farkı kısmen azaltsa da Anadolu Efes, Fransız oyuncuları Beaubois ve Moerman'ın basketleriyle çeyreği 77-61 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 77-61

Son çeyreğe de Larkin ve Micic'in sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, 7:46 kala 85-63 ile yine farkı 22 sayıya taşıdı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz, karşılaşmadan da 101-82'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 101-82