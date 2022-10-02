(ÖZET) Anadolu Efes - Galatasaray maç sonucu: 77-68

Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Anadolu Efes, ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada Galatasaray Nef'i konuk etti. Geçtiğimiz sezon yarı final serileri büyük heyecana sahne olan iki takımın eşleşmesi yine oldukça çekişmeli geçerken kazanan son bölümde yakaladığı 12-0'lık seri neticesinde 77-68 ile ev sahibi Anadolu Efes oldu. Galatasaray, son 2:56'lık bölümde sayı üretemeyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vasilije Micic 16, Elijah Bryant 12 sayıyla oynadı. Galatasaray Nef'te ilk 5 başlayan isimlerden hiçbiri çift hanelere ulaşmazken kenardan gelen isimler Sadık Emir Kabaca 17, Braian Angola 15, Yunus Emre Sonsırma 14 sayı ürettiler.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Anadolu Efes oldu. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 6:17 kala 9-0 ile üstün olan taraftı. Amath M'Baye ve Ante Zizic ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 3:52 kala da 13-2'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Yunus Emre Sonsırma ve Sadık Emir Kabaca ile sayılar bulan Galatasaray, farkı kısmen azalttı ve ilk çeyrek 15-9'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 15-9 Galatasaray Nef

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinin ilk bölümünde de etkinliğini sürdüren Galatasaray, 6:36 kala Braian Angola'nın üçlüğü ile 18-18'i yakaladı. Eşitlik sonrası gelen moladan Egemen Güven'in basketleri ile iyi dönen Anadolu Efes, 4:33 kala 27-20 ile üstünlük sağladı. Farkı yeniden indiren Galatasaray, 1:43 kala Dylan Ennis'in basketiyle skoru 34-33 yaptı. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, devreyi 38-33 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 38-33 Galatasaray Nef

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, 7:01 kala Rodrigue Beaubois'dan gelen üçlükle skoru 46-37'ye getirdi. Mola sonrası reaksiyon göstermeyi başaran Galatasaray Nef, yakaladığı 9-0'lık seriyle 4:55 kala skoru 46-46 ile yeniden eşitledi. Çeyreğin son bölümünü de etkili geçen Galatasaray, Raymar Morgan'ın bitime 30 saniye kala bulduğu basketle 50-52'lik üstünlüğü yakaladı ve çeyrek de konuk ekibin 51-52'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonucu: Anadolu Efes 51-52 Galatasaray Nef

Son çeyreğe etkili başlayan taraf yine Anadolu Efes oldu. Ev sahibi ekip 7:27 kala Elijah Bryant'tan gelen basketle skoru 60-54'e getirdi. Fakat mola sonrası iyi dönen taraf Galatasaray oldu. Konuk ekip 5:04 kala Göksenin Köksal'dan gelen üçlükle 63-65 öne geçmeyi başardı. Galatasaray, son 2:56'lık bölüme de 65-68 önde giren taraftı. Anadolu Efes'te bitime 1:10 kala Elijah Bryant'tan gelen üç sayılık isabet, ev sahibi ekibi 70-68'lik üstünlüğe taşıdı. 36.8 saniye kala Vasilije Micic'in basket faul isabeti ile Anadolu Efes, durumu 73-68'e getirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle karşılaşmadan 77-68'lik skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Anadolu Efes 77-68 Galatasaray Nef