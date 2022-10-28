(ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 79-88

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Son şampiyon Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı rakibini 88-79 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5'te 5 yaparak yoluna yenilgisiz devam eden tek takım konumunda yer alırken Anadolu Efes ise 5. maçında 3. yenilgisini almış oldu.

Maçtan bölümler

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Johnathan Motley'nin basketiyle başlarken rakibine Ante Zizic, Vasilije Micic ve Will Clyburn ile karşılık veren Anadolu Efes, 7:14 kala 7-2'lik üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölüm de Anadolu Efes'in 12-6'lık üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin ikinci yarısında Scottie Wilbekin ile üst üste üçlük isabetleri bulan Fenerbahçe, 2:56 kala 16-18 ile üstünlüğü yakaladı. Rakibine Vasilije Micic ve Bryant Dunston'ın sayılarıyla karşılık veren Anadolu Efes, 2:38 kala 22-18 ile üstün taraftı. Devin Booker ve Tonye Jekiri'nin basketleri, 1:05 kala yine 22-23 ile Fenerbahçe Beko'yu öne geçirdi. Son hücumda Doğuş Balbay ile üçlük isabetini bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 27-26 önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 27-26 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğin ilk bölümünde, takımlar sayı üretmekte zorlanırken Achille Polonara'nın 6:30 kala gelen basketiyle Anadolu Efes, 31-28 önde olan taraftı. Sonrasında Marko Guduric ile üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 5:24 kala 31-34 ile üstünlüğü yakaladı. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, 3:26 kala yine Marko Guduric'ten gelen üç sayılık basketle durumu 36-42 yaptı. 1:14 kala Will Clyburn'ün basketi skoru 42-44'e getirse de Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards'ın sayılarıyla Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 44-49 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 44-49 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrekte 8:34 kala Ante Zizic'in basketi skoru 48-51 yaptı. Sonrasında Nigel Hayes-Davis, Scottie Wilbekin ve Devin Booker'ın basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 5:22 kala durumu 48-61'e getirdi. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünü Vasilije Micic ile etkili geçse de Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodu 62-71 ile önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 62-71 Fenerbahçe Beko

Maç sonucu: Anadolu Efes 79-88 Fenerbahçe Beko