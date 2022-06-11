(ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 103-92

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Ev sahibi ekip, yıldızı Shane Larkin'in damga vurduğu maçı 103-92 kazandı. Anadolu Efes'in ilk galibiyetini aldığı seride, Fenerbahçe Beko'nun 2-1'lik üstünlüğü sürüyor. Serinin dördüncü maçı yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 13 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ile galibiyetin mimarı olurken Vasilije Micic de 29 sayı, 7 asist ile yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte Tibor Pleiss da 15 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko'da Pierria Henry, 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Marko Guduric 14, Nando De Colo 13 sayıyla maçı tamamladılar.

Maçtan bölümler

Maça Vasilije Micic & Shane Larkin ikilisi ile etkili başlayan Anadolu Efes, 7:57 kala 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe'de Nando De Colo ve Jan Vesely devreye girseler de Tibor Pleiss ve Vasilije Micic ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 6:32 kala skoru 13-5 yaptı. Fakat De Colo ve Vesely'nin yönlendiriciliğiyle etkili olan Fenerbahçe Beko, 5:36 kala Pierria Henry'nin basketiyle skoru 13-10'a getirdi. Televizyon molası sonrası Fenerbahçe Beko'da Pierria Henry, 4:16 kala hücum süresi sona ererken bulduğu üçlük isabeti ile skor da 13-13 ile eşitlendi. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in üçlüğüne ise yine Fenerbahçe'de Pierria Henry karşılık verdi. 3:47 kala 16-16 eşitlik olan mücadelede Elijah Bryant ve Tibor Pleiss ile etkinlik sağlayan Anadolu Efes, yakaladığı seri ile 2:42 kala skoru 23-16 yaptı. Fenerbahçe'nin millî oyuncuları Şehmus Hazer ve Metecan Birsen'in üst üste turnikeleri ile 1:24 kala skor 26-23'e geldi. Chris Singleton ve Marko Guduric'in karşılıklı basketlerinin ardından son hücumda Vasilije Micic'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle Anadolu Efes, ilk çeyreği 31-25 önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu | Anadolu Efes 31-25 Fenerbahçe Beko

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İkinci çeyreğin başında Pierria Henry'nin sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Beko, 8:15 kala skoru 31-28'e getirdi. Anadolu Efes, 7:10 kala Buğrahan Tuncer'in üç sayılık basketiyle 34-28 ile farkı yeniden 6 sayıya çıkardı. Jan Vesely ve Nando De Colo'nun devreye girdiği Fenerbahçe, 5:52 kala skoru 34-33'e getirdi.

Fenerbahçe ilk kez öne geçti

Marko Guduric ve Devin Booker ile isabetler bulan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin bitimine 4:25 kala maçta ilk kez 37-38 ile öne geçti. 3:30 kala Elijah Bryant'ın üçlüğü ile Anadolu Efes, 40-38 ile yeniden üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes'te çeyreğin son bölümünde Vasilije Micic'in etkili oyunu ile 1:56 kala skor 47-42'ye geldi. Önce Marko Guduric ve sonrasında Melih Mahmutoğlu ile üçlük isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 19.2 saniye kala 49-50 ile öne geçen taraf oldu. Anadolu Efes, son hücumda Shane Larkin ile üçlük isabetini buldu ve ilk yarıyı 52-50 önde kapattı.

İlk yarı sonucu | Anadolu Efes 52-50 Fenerbahçe Beko

İlk yarının en skorerleri Micic & Larkin

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, takımının 52-50 önde tamamladığı ilk yarıda 16 sayıyla en skorer isim olurken takım arkadaşı Shane Larkin de 15 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko'da ise Nando De Colo ve Pierria Henry, ilk yarıyı 11'er sayıyla tamamladılar.

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Üçüncü çeyreğe Tibor Pleiss'ın sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, 7:42 kala skoru 59-53 yaptı.

Fark ilk kez çift hanelerde

Sonrasında Shane Larkin'in devreye girdiği Anadolu Efes, 6:12 kala 63-53 ile maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı. Etkinliğini Vasilije Micic ile sürdüren Anadolu Efes, 5:14 kala da 69-56 ile 13 sayılık farkı elde etti.

Fenerbahçe'den 8-0'lık seri

Anadolu Efes'in farkı 13'e kadar çıkarması sonrası Marko Guduric ve Pierria Henry ile isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 4:22 kala skoru 69-64 yaptı. Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 1:20 kala Metecan Birsen'in üç sayılık basketiyle skoru 73-69 yaparak farkı 4 sayıya kadar indirdi. 55 saniye kala Vasilije Micic'in üçlüğü ise Anadolu Efes'in çeyreği 76-69 önde tamamlamasını sağladı.

Üçüncü çeyrek sonucu | Anadolu Efes 76-69 Fenerbahçe Beko

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Son çeyreğe Pierria Henry ile etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 8:56 kala skoru 77-73'e getirdi. Fakat Shane Larkin ile üst üste dış şut isabetleri bulan Anadolu Efes, 8:01 kala skoru 85-73 yaptı.

Shane Larkin şov!

Anadolu Efes, Shane Larkin ile etkinliğini sürdürdü ve ev sahibi ekip, 6:29 kala skoru 92-76 yaparken Shane Larkin de 35. sayısına ulaşmış oldu.

Devin Booker, Marko Guduric ve Şehmus Hazer'in basketleriyle bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 4:20 kala 92-84 ile farkı yeniden tek hanelere indirdi. Sonrasında Larkin ve Micic ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 97-84 ile bir kez daha farkı 13'e çıkardı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 103-92 ile kazanmayı başardı.

Maç sonucu | Anadolu Efes 103-92 Fenerbahçe Beko

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NBA 'de Cleveland Cavaliers forması giyen millî yıldızlarımızdan Cedi Osman, eski takımı Anadolu Efes'in maçını salonda takip etti

Geride kalan basketbolculuk kariyerinde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko forması giyen Kaspars Kambala da maçı salonda takip edenler arasındaydı

Kambala, eski takım arkadaşları Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan ile de bir araya geldi

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes 103-92 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)