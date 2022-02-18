(ÖZET) Anadolu Efes - Darüşşafaka maç sonucu: 96-71

Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, mücadeleden 96-71'lik skorla galip ayrıldı ve ismini finale yazdırdı.

Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 54-32 önde tamamlayan Anadolu Efes’te Elijah Bryant 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Darüşşafaka’da ise Isaiah Pineiro 14 sayı kaydetti.

Maça etkili başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla maçın ilk dakikalarında 13-2 öne geçti. Larkin'in üst üste attığı 3'lükler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, set hücumlarından bulduğu sayılarla 13'ncü dakikada skoru 34-22'ye getirdi. Maçta sayı üretmekte zorlanan Darüşşafaka, oyun disiplininden kopunca ilk yarı Anadolu Efes'in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini arttırarak, farkı açtı. Bu çeyrekte Micic ve Bryant'ın sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47'lik skorla girdi.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı.

Darüşşafaka'yı eleyerek üst tura çıkan Anadolu Efes, final karşılaşmasında Galatasaray Nef'i yenen Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Final maçı 20 Şubat Pazar günü, 17.00’de oynanacak.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Etki, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik

ANADOLU EFES: Bryant 26, Moerman 5, Pleiss 8, Beaubois 9, Micic 13, Larkin 16, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Erten Gazi, Akif Egemen Güven 2

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 7, Olaseni 8, Pineiro 14, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 5, Eren Has, Troy Selim Şav 5, Ege Özçelik 6, Ragıp Berke Atar 6, Cullough 7, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 4

1'İNCİ PERİYOT: 28-15

DEVRE: 54-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-47

5 FAULLE ÇIKAN: 31.45 Akif Egemen Güven (Anadolu Efes)

DİSKALİFİYE: 23.41 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)







