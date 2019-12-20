Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı sahasında konuk etti.

Temsilcimiz, CSKA Moskova'ya Mike James'in 17 saniye kala attığı basketle 81-80 mağlup oldu.

Anadolu Efes'in EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Temsilcimiz, 15. maçında 3. yenilgisini alırken CSKA Moskova ise 10. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya CSKA Moskova, Voigtmann ve Mike James'in dış şutlarıyla etkili başladı ve 7:16 kala 4-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Larkin ve Pleiss ile rakibine cevap veren temsilcimiz, 6:31 kala skoru 9-11 yaptı. Mike James ile üst üste üçlükler bulan konuk ekip, 4 dakika kala 11-19 ile farkı yeniden açsa da Singleton ve Larkin'in sayıları 3:03 kala skoru 16-19'a getirdi. Çeyreğin son bölümüne CSKA Moskova, 19-23 önde girse de savunmada topu çalan Doğuş Balbay'ın yarı sahanın gerisinden son saniyede yaptığı atış isabetli oldu ve ilk çeyrek 22-23 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-23

Doğuş Balbay'dan ilk çeyreğe nokta!

Temsilcimiz, ikinci çeyreğe Beaubois ve Sertaç ile oldukça etkili başladı ve 5:24 kala 37-29'luk üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, son 3 dakikaya da 8 sayı farkla önde girmesine rağmen konuk ekip, Mike James ve Voigtmann ile etkili olarak 1:08 kala 43-41 ile farkı 2 sayıya kadar indirdi. Son bölümde çizgiden Pleiss ve Peters ile isabetler bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 47-43 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 47-43

Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken Simon ve Larkin'in etkili oyunuyla seri yakalamayı başaran temsilcimiz, 3:24 kala skoru 61-52 yaptı. 1:17 kala da Efes, skoru 66-55'e getirdi. CSKA Moskova'nın son bölümde Hilliard ile basketler bulması sonucunda üçüncü çeyrek 66-59 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-59

Son çeyreğin başında da Beaubois, Simon ve Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı farkı büyük ölçüde koruyarak 74-68 önde geçti. Fakat sonrasında seri yakalayan CSKA Moskova oldu ve Mike James ile Kyle Hines'ın sayıları 3:36 kala CSKA Moskova'yı 74-76 öne geçirdi. Sonrasında temsilcimiz, yeniden üstünlüğü ele geçirse de 17 saniye kala Mike James'in attığı basket sonucunda kazanan 80-81'lik skorla CSKA Moskova oldu.

MAÇ SONUCU: 80-81

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya)

ANADOLU EFES: Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2

CSKA MOSKOVA: James 28, Hackett, Hines 16, Kurbanov, Voigtmann 15, Baker, Bolomboy 4, Antonov 4, Strelnieks 4, Vorontsevich, Hilliard 10

1. Periyot: 22-23

İlk yarı: 47-43

3. Periyot: 66-59