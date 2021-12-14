(ÖZET) Anadolu Efes - Baskonia maç sonucu: 87-72
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Baskonia'yı ağırladı. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Barcelona ve Bayern Münih'e kaybeden Efes, Baskonia'yı 15 sayı farkla geçti. Parkeden 87-72 galip ayrılan, EuroLeague'de iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Anadolu Efes, 15. maçındaki 7. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Baskonia'yı konuk etti. Sırasıyla ALBA Berlin, Olympiakos, Monaco ve Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikten sonra Barcelona ile Bayern Münih'e kaybeden Efes, evinde Baskonia engelini aşmayı başardı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı 87-72 önde tamamlayan Lacivert Beyazlılar, EuroLeague'de iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve 15. maçındaki 7. galibiyetini aldı. Üst üste 5. deplasman maçını kaybeden Baskonia, 15. maçında 10. mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes’te Vasilije Micic, ürettiği 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. Deplasman ekibinde ise Fontecchio ve Granger 17 sayıyla mücadele etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl, Anne Panther, Marcin Kowalski
ANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Pleiss 17, Simon, Micic 24, Petrusev 6, Singleton, Anderson
BASKONIA: Baldwin 10, Granger 17, Sedekerskis 8, Fontecchio 17, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1, Kurucs
1. çeyrek sonucu | Anadolu Efes 13-21 Baskonia
İlk yarı sonucu | Anadolu Efes 43-42 Baskonia
3. çeyrek sonucu | Anadolu Efes 66-62 Baskonia
Maç sonucu | Anadolu Efes 87-72 Baskonia