(ÖZET) Anadolu Efes-Baskonia maç sonucu: 78-83

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Baskonia ile kozlarını paylaştı. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son 5 maçını kazanan temsilcimiz, İspanyol ekibi karşısında da zafere uzanıp, çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara tırmanma anlamında büyük bir adım atmış olmayı hedefliyordu ancak parkeden istediği sonuçla ayrılamadı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı oynanan maçı 78-83 kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri 6. mağlubiyetini aldı. İstanbul'dan galibiyetle ayrılan Baskonia ise Efes'in 5 maçlık serisine son verdi, ligde 8. kez kazandı.

1. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 23-21 Cazoo Baskonia

İlk Yarı Sonucu | Anadolu Efes 46-36 Cazoo Baskonia

3. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 58-64 Cazoo Baskonia

Maç Sonucu | Anadolu Efes 78-83 Cazoo Baskonia