(ÖZET) Anadolu Efes - Barcelona maç sonucu: 96-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Anadolu Efes, rakibini 96-86'lık skorla devirmeyi başardı.

EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, bu önemli galibiyetle 8. maçında 3. galibiyetini elde ederken Barcelona ise 8. maçında 3. yenilgisini almış oldu.

Anadolu Efes'in bulduğu 96 sayı, Barcelona'nın bu sezon resmi maçlarda yediği en yüksek skor oldu.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya Vasilije Micic ve Elijah Bryant'ın üçlükleriyle başlayan Anadolu Efes, 7:23 kala 6-2 ile önde olan taraftı. Sonrasında özellikle Sertaç Şanlı ile etkili olan Barcelona, 5:01 kala 8-13'lük skor avantajını elde etti. 4:49 kala Achille Polonara'nın basketi, durumu 11-13 yapsa da Nikola Kalinic ile basketler bulan Barcelona, 2:53 kala 11-18'lik üstünlüğü yakaladı. Bitime 12 saniye kala Cory Higgins'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle fark 9'a (13-22) kadar çıksa da Bryant Dunston'ın basket faul isabeti ile periyot 16-22 sona erdi.

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 16-22 Barcelona

İkinci çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 7:31 kala Bryant Dunston'ın basketiyle 26-25 öne geçti. Daha sonra Barcelona'da milli oyuncumuz Sertaç Şanlı'nın etkinliğiyle üstünlük, iki takım arasında sıkça değişse de 2:01 kala Elijah Bryant'ın serbest atış isabetleri Anadolu Efes'i 40-36'lık üstünlüğe taşıdı. Temsilcimiz, 3 saniye kala Amath M'Baye'nin serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle farkı korumayı başarıp ilk yarıyı 45-41 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 45-41 Barcelona

Üçüncü periyodun başında Vasilije Micic ve Will Clyburn'den gelen üçlük isabetleri 53-41 ile Anadolu Efes'in farkı çift hanelere çıkarmasını sağladı. Amath M'Baye'nin sportmenlik dışı faulü sonrası Barcelona, 6:21 kala farkı azaltarak durumu 53-46 yaptı. Temsilcimiz, Vasilije Micic'in devreye girmesiyle 3:58 kala yeniden 12 sayılık farkı (58-46) yakaladı. 2:18 kala Elijah Bryant'ın basketiyle de fark 13 sayıyla (62-49) çıkmıştı. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümüne kadar farkı büyük ölçüde korusa da Sertaç Şanlı'nın üçlüğüyle periyot 66-57 sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 66-57 Barcelona

Maç sonucu: Anadolu Efes 96-86 Barcelona

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