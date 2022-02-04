(ÖZET) Anadolu Efes - Asvel maç sonucu: 78-72

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes, Fransız ekibi Asvel'i ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 78-72'lik üstünlükle tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert Beyazlılar, CSKA Moskova'nın ardından Asvel engelini de aştı, çift maç haftasını kayıpsız geçti ve EuroLeague'deki 12. galibiyetini aldı.

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Fransız ekibi ise Fenerbahçe Beko'nun ardından Efes'e de kaybetti, 15. mağlubiyetini bir diğer temsilcimiz karşısında yaşadı.

Anadolu Efes 15 - 16 LDLC Asvel | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 32 - 36 LDLC Asvel | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 54 - 50 LDLC Asvel | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 78 - 72 LDLC Asvel | Maç Sonucu