ÖZET | Anadolu Efes - Asvel maç sonucu: 72-68

Turkish Airlines EuroLeague’de beşinci haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk ettiği LDLC ASVEL karşısında sahadan 72-68‘lik skor ile galip ayrılan taraf oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla 12. maçında yedinci kez kazanırken ASVEL 11. maçında dördüncü kez kaybetti. Temsilcimizde Vasilije Micic 22 sayı ve 2 asist ile mücadele etti. Shane Larkin, 18 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 3 asist ile etkili oldu. Bryant Dunston ise 13 sayı ve 2 blok ile oynadı. Kruno Simon bu maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

Konuk ekipte Amine Noua 11 sayı üretti. David Lighty 14 sayı 4 ribaund ile oynarken William Howard da 14 sayı üretti.







