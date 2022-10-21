(ÖZET) Anadolu Efes - ALBA Berlin maç sonucu: 78-74

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı oynanıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti. Anadolu Efes, rakibini 78-74 mağlup etti.

Anadolu Efes, deplasmandaki Monaco ve iç sahadaki Valencia Basket yenilgileri sonrası yeniden galip gelirken sezonu 3'te 3 ile açan ALBA Berlin ise ilk yenilgisini aldı.

Maçtan bölümler

Karşılaşmanın ilk bölümü, oldukça dengede geçti. 6:10 kala Vasilije Micic'in üçlüğü temsilcimizi 13-10 öne geçirse de Tamir Blatt'in üst üste üçlükleri ile ALBA Berlin, 4:27 kala 13-16'lık üstünlüğü yakaladı. Denge çeyreğin son bölümüne kadar devam ederken ALBA Berlin, ilk periyodu 22-23 ile önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 22-23 ALBA Berlin

İkinci çeyreğe iyi başlayan ALBA Berlin, 7:53 kala Tim Schneider'in basketiyle durumu 22-30'a getirdi. Sonrasında etkili olmayı başaran Anadolu Efes, 4:44 kala Amath M'Baye'nin basketiyle 34-33 öne geçti. Sonrasında Vasilije Micic ve Will Clyburn'ün basketleriyle 2:54 kala skoru 39-35 yapan temsilcimiz, aradaki farkı koruyarak devreyi de 41-37 ile önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 41-37 ALBA Berlin

Üçüncü çeyreğe iyi giren Anadolu Efes, 8:04 kala Vasilije Micic'in basketiyle durumu 48-39'a getirdi.

ALBA'dan 16-0'lık seri

Sonrasında özellikle Tamir Blatt'in dış şutlarıyla etkili olan ALBA Berlin, yeniden öne geçti. 16-0'lık seri yakalayan Alman ekibi, 3:52 kala 48-55 ile önde olan taraftı.

Çeyreğin son bölümünde farkı azaltan Anadolu Efes, çeyreği 58-60 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrek sonucu: Anadolu Efes 58-60 ALBA Berlin

Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, üçüncü periyodun sonunda olduğu gibi Rodrigue Beaubois ve Achille Polonara'nın basketleriyle 8:52 kala 62-60'lık üstünlüğü yakaladı. Gabriele Procida ile üst üste isabetler bulan ALBA Berlin, 8:04 kala 62-65 ile yeniden öne geçti. Rakibine yeniden karşılık vermeyi başaran temsilcimiz, Vasilije Micic'in sayılarıyla 6:43 kala 70-65 ile skor üstünlüğünü yakaladı.

Maç sonucu: Anadolu Efes 78-74 ALBA Berlin

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Uros Obrknezevic, Jakub Zamojski

ANADOLU EFES: Erten Gazi, Micic 20, Clyburn 16, Polonara 5, Pleiss 8, Beaubois 10, Bryant 5, M'Baye 8, Zizic 2, Dunston 4

ALBA BERLIN: Procida 8, Olinde 4, Koumadje 12, Sikma 6, Blatt 15, Delow 5, Wetzell 2, Mattisseck, Schneider 5, Lammers 2, Zoosman 15

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

İLK YARI: 41-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-60

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Pembe Top 9. kez sahada

Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan “Pembe Top Hava Atışı” ile başladı. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle dokuzuncu kez yapılan hava atışını başarılı oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirdi.

Pınar Deniz: Hava atışını tüm kadınlar adına yaptım

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, "Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum" dedi. Pınar Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı.