(ÖZET) Altınordu - Altay maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği derbide Altay, 72 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini 65'inci dakikada İbrahim, 69'uncu dakikada penaltıdan Paixao attı. Altay'da Ceyhun, 18'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altınordu 12 puanda kalırken, Altay 15 puana ulaştı. Müsabaka öncesi her iki takım futbolcuları birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajı verdi.

Maçtan dakikalar:

2'nci dakikada Altay savunmasının arkasına sarkan Ahmet İlhan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Ozan'ın çeldiği topu Efe kale önünden son anda uzaklaştırdı.

9'uncu dakikada sağdan Zeki'nin kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Tolga vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

18'inci dakikada Altaylı Ceyhun, orta sahada Abdullah'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen Hakem Can Cengiz, sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kart göstererek Ceyhun'u oyun dışı bıraktı.

25'inci dakikada Volkan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Kürşad'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

38'inci dakikada Altınordu kontratağında sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın şutunda Ozan topu kornere tokatladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada ceza yayı önünden Tolga'nın vuruşunda köşeye giden topu kaleci Serhat kornere çeldi.

65'inci dakikada Altay golü buldu. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Zeki ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen İbrahim kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

68'inci dakikada Altay penaltı kazandı. Sağdan Salih'in ortasında ceza sahasında Safa, Eren'i iterek penaltıya neden oldu.

69'uncu dakikada topun başına geçen Paixao, kaleciyi ters köşeye yatırarak penaltıyı gole çevirdi: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay derbiyi 2-0 kazandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Can Cengiz, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

ALTINORDU: Serhat - Volkan (Dk. 62 Hasan Hüseyin), Yusuf Yalçın (Dk. 66 Bertuğ), Rahmi, Abdullah (Dk. 46 Safa) (Dk. 84 Gökberk), Yusuf Can, Metehan, Şeref, Kürşad (Dk. 84 Emre), Ali Dere, Ahmet İlhan

ALTAY: Ozan - Salih, İbrahim, Björkander, Efe, Naderi (Dk. 90+3 Özgür), Ceyhun, Arda (Dk. 46 Eren), Zeki (Dk. 90+1 Yusuf), Tolga (Dk. 84 Kutay), Paixao (Dk. 90+3 Deniz)

GOLLER: Dk. 65 İbrahim, Dk. 69 (Pen) Paixao (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 18 Ceyhun (Altay)

SARI KARTLAR: Kürşad, Rahmi (Altınordu), Murat (Altay)