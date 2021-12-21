(ÖZET) Altay - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 18. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Altay'ın golünü Cebrail atarken Trabzonspor'un gollerini Cornelius attı. Uğurcan çakır yaptığı kritik kurtarışlarla maçın oyuncusu olurken Fırtına, kritik bir maçı kazanmış oldu.

Maçtan önemli dakikalar

Altay - Trabzonspor maçı başladı.

Altay ilk düdükle birlikte maça hızlı başladı. Bamba'nın derin topuyla savunma arkasına sarkan Kappel, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı fakat kalesinden çıkan Uğurcan gole izin vermedi.

3. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Djaniny, sağ ayağıyla sert vurdu, kaleci Lis topu kurtardı.

5. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Hamsik sağ ayağıyla sert vurdu, top kaleci Lis'te kaldı.

12. dakikada Hamsik sağ kanattan ortaladı, arka direkte Cornelius sol ayağının üstüyle gelişine vurdu fakat top yandan auta çıktı.

Uğurcan'dan harika kurtarış!

20. dakikada Pinares sağ kanattan sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içinde Bamba kafayı vurdu, kaleci Uğurcan topu çizgi üzerinden çıkarmayı başardı.

25. Dakikada Trabzonspor'da Djaniny sarı kart gördü.

26. dakikada Altay serbest vuruş kazandı. Yaklaşık 30 metreden kullanılan serbest vuruşta Murat direkt kaleye vurdu, kaleci Uğurcan köşeye giden topu kornere çeldi.

Cebrail'den harika gol!

33.dakikada gelişen Altay atağında sağ bek Cebrail, Trabzonspor ceza sahası yayı üzerinde topla buluştu. Rahat bir vuruş şansı yakalayan Cebrail'in harika şutunu bu sefer Uğurcan kurtaramadı ve Altay 1-0 öne geçti.

43. dakikada sol kanattan kullanılan kornerden sonra ceza sahası içinde karambol yaşandı. Seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Berat vuruşunu yaptı, kaleye yönelen top savunmaya çarptı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Trabzonspor'da ikinci yarı başlarken Bakasetas ve Dorukhan oyuna girdi, Siopis ve Berat oyundan çıktı.

Cornelius eşitliği yakaladı

İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor, 51. dakikada Bakasetas'ın güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Cornelius skora dengeyi getirdi: 1-1.

53. dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Djaniny'nin pasını kontrol eden Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından topu havadan savunma arkasına gönderdi. O bölgeye hareketlenen Djaniny ceza sahası içinden tek vuruşu yaptı fakat top üstten auta çıktı.

58'de bu kez de Altay gole yaklaştı. Poko ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan top auta çıktı.

68. dakikada Hamsik orta sahadan kaleci Uğurcan'a geri pas gönderdi, kısa düşen topa Kappel hareketlendi fakat Uğurcan kalesinden çıkarak topu son anda uzaklaştırdı.

75.dakikada Kappel gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen Altay hücumunda topu ceza sahası yayına kadar süren Kappel, sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

Trabzonspor'da Trondsen oyundan çıktı Koita oyuna girdi.

Uğurcan net pozisyonu kurtardı!

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poko, birkaç metre solundaki Bamba'ya pası çıkardı. Bamba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

85.dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Edgar'ın yerine Hüseyin oyuna girdi.

Kuzeyin kralı Cornelius!

Cornelius attı, Trabzonspor öne geçti... 87. dakikada kaleci Uğurcan'ın gönderdği uzun topu orta alanda önce Djaniny, sonra da Koita göğsüyle indirdi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cornelius, ceza alanı içine girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, zorluk derecesi üst düzey karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Altay - Trabzonspor 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.

Yedekler: Arda, Ahmetcan, Hüseyin, Serkan, Dorukhan, Yunus, A. Parmak, Bakasetas, Yusuf, Koita



