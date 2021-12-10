(ÖZET) Altay - Hatayspor maç sonucu: 1-2

Türk futbol tarihinde hem İzmirliler hem de tüm futbolseverler adına büyük anlam ifade eden Alsancak Mustafa Denizli Stadı, yenilenen yüzüyle bugün kapılarını açarak görücüye çıktı. Uzun yıllar tüm İzmir kulüplerinin maçlarını oynadığı, kent futbolunun mabedi olarak kabul edilen tarihi öneme sahip stadyum, yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Alsancak Stadı'nın açılışında Spor Toto Süper Lig ’in 16. hafta mücadelesinde Altay, evi olarak gördüğü Alsancak’taki ilk randevuda Atakaş Hatayspor’la kozlarını paylaştı.

Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle kareografi gösterisi yapamayan Altaylı taraftarlar buna rağmen hazırladıkları bayrak, döviz ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu. Maç başlar başlamaz ise siyah ve beyaz renkteki balonlar kapalı tribünden uçuruldu.

Taraftar desteğini arkasına alan Altay, 21'de golü buldu ve Cesar Pinares'le öne geçti. Mükemmel bir gole imza atan Pinares, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk sevinci yaşayan isim olarak kayıtlara adını yazdırdı.

Konuk ekip, 38'de Mame Biram Diouf'un volesiyle eşitliği yakaladı, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Tempolu geçen maçın ikinci yarısında skoru belirleyen gol 75'te geldi. Hatayspor'un Fransız sol beki Dylan Saint-Louis'in attığı golle Bordo Beyazlılar, karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.

Akdeniz ekibinin kaptanı Mame Biram Diouf, 86'da kazanılan penaltıda Altay kalecisi Mateusz Lis'i geçemedi. 2 maçlık mağlubiyet serisine İzmir'de son veren Hatayspor, bu galibiyetin ardından 29 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 9 maça yükselen Altay ise 18 puanla 14. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11'inci dakikada savunmanın hatasından yararlanan Diouf, kaleci Lis'i çalımladı. Diof'un pasında topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top son anda İbrahim'den döndü.

21'inci dakikada Altay golü buldu. Pinares ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

38'inci dakikada Atakaş Hatayspor skoru eşitledi. Kullanılan köşe vuruşunda Riberio içeriye ortaladı. Fatih'in kafayla indirdiği topa gelişine voleyi vuran Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Riberio orta alandan kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lis topu tokatladı ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Saint-Louis kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71'inci dakikada Saint-Louis'in pasında Diouf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diouf'un vuruşunda top kaleci Lis'den sekip üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Saint-Louis'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75'inci dakikada sağ kanattan Altay yarı alanına giren Lobjanidze topu içeriye çevirdi. Lis'in hatalı çıkışı sonrası bekletmeden vuruşunu yapan Saint-Louis topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

84'üncü dakikada İbrahim Lobjanidze'yi düşürdü. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Diouf'un kullandığı penaltıda kaleci Lis topu sağ köşeden çıkardı.

87'nci dakikada Riberio'nun kullanığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi, yan direk gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), Furkan Ürün (xx)

ALTAY: Lis (xx) - Tolga (x), İbrahim (x), Murat (xx), Naderi (xx) (Dk. 74 Paixao x), Ceyhun (xx) (Dk. 88 Rayan), Thiam (x), Pinares (xxx), Kappel (xx), Rodriguez (xx) (Dk. 88 Thaciano), Bamba (x)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Kamil Ahmet (xx), Fatih (xxx), Burak (xx), Falette (xxx), Sackey (xx), Riberio (xxx), Saint-Louis (xxx), Adekugbe (xx), Kamara (x) (Dk. 68 Lobjanidze xx), Diouf (xxx)

GOLLER: Dk. 21 Pinares (Altay) - Dk. 38 Diouf, Dk. 75 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay) - Kamara, Sackey, Diouf, Ömer Erdoğan (TD) (Atakaş Hatayspor)