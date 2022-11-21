(ÖZET) Altay-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan ve Ozan Ergün'ün yönettiği mücadeleyi 24. dakikada Marco Paixao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan Siyah Beyazlılar, 18 puana yükseldi.
6 maçtır kaybetmeyen, 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah Beyazlılar, haftayı 10. sırada tamamladı. 11 maçtır kazanamayan ve üst üste 2. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. basamakta kaldı.
Maçtan dakikalar:
13. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında İlker Karakaş’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet Tuzcu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
20. dakikada Zeki’nin sağdan ceza sahası içine açtığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem, Gençlerbirliği oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
37. dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken top Kutay’ın önünde kaldı. Kutay’ın sert şutunu, kaleci son anda engelledi.
63. dakikada Bieliaiev ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.
72. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Paixao’nun şutu az farkla yandan auta gitti.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas
ALTAY: Ozan – Kutay (Dk. 76 İbrahim Öztürk), Björkander, Efe, Zeki, Mehmet (Dk. 76 Yusuf), Arda (Dk. 90 Enes), Salih, Naderi (Dk. 90 Özgür), Tolga, Paixao
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd – Metehan, Gökhan Gül, Mert Kula, Muhammed, Aksel (Dk. 55 Mert Kabasakal), Grechyshkin, Belyaev, Ahmet (Dk. 76 Kağan), Barış, İlker (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)
GOL: Dk. 24 Paixao (P) (Altay)
SARI KARTLAR: Zeki, Naderi (Altay) - Kağan (Gençlerbirliği)