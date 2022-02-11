(ÖZET) Altay - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta derbide konuk olduğu Göztepe ’yi 2-0 yenerek 16 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, 25. haftanın açılış maçında evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ’la kozlarını paylaştı.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Siyah Beyazlılar, 21 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Hamza Hamzaoğlu'nun Rizespor'u ise 23 puanla 18. basamakta bulunuyor.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Karadeniz ekibi ise konuk edeceği Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermeye çalışacak.

Maçtan dakikalar:

10. dakikada Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor’da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo’nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da, Deniz Kadah’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel’i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

17. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.

55. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında, Zeki’nin pasıyla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Kappel, topu arka direğe havalandırdı. Topa gelişine bir ayak içi vuruş yapan Kazımcan’ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamından savunma topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Altay ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyona Gedson, Deniz Kadah ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR’a giderek pozisyonu inceledi ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.

71. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay’da, Özgür’ün ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Kappel’in şutunda kaleci Tarık topu güçlükle kurtardı.

74. dakikada Altay savunmasından seken topu takip ederek savunma arkasına sarkan Yusuf, topu sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada sol kanattan yüklenen Çaykur Rizespor’da, Yusuf’un ortasında Boyd’un kafayla indirdiği yere topla savunma arkasına sarkan Pojhanpalo, vole vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Altay: Lis xx, Tolga xx (Cebrail dk. 81 ?), Eric xx, Murat xx, Özgür xx (Bamba dk. 81 ?), Thaciano xx, Zeki xx (Ceyhun dk. 81 ?), Rodriguez x (Poko dk. 69 x), Kappel xx (Paixao dk. 77 x), Kazımcan xx, Deniz Kadah x

Yedekler: Cihan, Naderi, Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Holmen x (Gökhan dk. 58 x), Selim xx, Ponck xx, Cemali xx, Baiano xx, Gedson xx, Boldrin x (Boyd dk. 81 ?), Yusuf xx, Bolasie x (Kubilay dk. 81 ?), Pohjanpalo x (Cisse dk. 90+3 ?)

Yedekler: Zafer, Alper, Dabo, Eren Albayrak, Deniz Hümmet, Emirhan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor), Murat, Deniz Kadah, Eric (Altay)